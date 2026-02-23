Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

La obra tuvo varios impactos. Estableció un récord de 40.000 espectadores en dos años y revitalizó al teatro independiente tucumano. Berbuc, que había conocido a Jantzon en Buenos Aires, dejó su Mar del Plata –donde ella había ganado ya el premio Estrella de Mar- para venirse a vivir con él en 1984. “Fue el amor de mi vida, el padre que elegí para mi hijo”, dijo en 2007. Sobre el éxito de la obra, explicó que “en ese momento había un gran debate sobre el teatro comercial, y con él aprendimos a no tenerle miedo a ese teatro, porque nuestro objetivo era llegar a mucha gente con nuestras obras y vivir del borderó; en una palabra, profesionalizar este trabajo, ya que ese es uno de los grandes puntos del tema”.