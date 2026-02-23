Reforma laboral: la CGT analiza el futuro y apela a la Justicia

“Crisis de la política”

La decisión de recurrir a la Justicia se ve impulsada por lo que la central califica como una “crisis de la política” y una falta de interlocución real con el Poder Ejecutivo. Argüello denunció que el Consejo de Mayo no funcionó como una mesa de diálogo sino de “imposiciones”, lo que agotó las instancias de negociación administrativa. Al no haber sido escuchados y tras considerar que el Gobierno impuso su posición sin contemplar las propuestas gremiales, la central obrera ve en los tribunales el terreno propicio para frenar la aplicación de la ley, fundamentando su postura en la violación de convenios internacionales y derechos adquiridos