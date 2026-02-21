Horoscopo chino 2026: cuáles serán los meses más favorables y los más difíciles de cada signo

Hace menos de una semana empezó el Año Nuevo Chino, que llegó también con un nuevo animal, nuevo elemento y, por ende, nuevas energías para cada uno de los signos del Horóscopo Chino. Por eso los especialistas ya predijeron cuál será el porvenir durante los próximos meses y qué períodos del año afectarán más a qué signos. La energía del Caballo de Fuego llegó para hacerse sentir en las 12 casas del zodíaco durante los próximos 12 meses.
El Caballo de Fuego es un símbolo cultural de audacia, pasión, transformación y energía. Muchas etapas del año serán perfectas para arriesgar en nuevos proyectos. Pero, si de planificación se trata, será mejor estar atentos a cuáles son los períodos más favorecedores. El dinamismo, la transformación y las oportunidades de desarrollo personal serán recurrentes, pero no continuas durante todo el año.
Horóscopo chino: meses de la suerte y meses desafortunados para cada signo
Rata
- Meses de suerte: febrero, mayo, junio, julio, septiembre y noviembre.
- Meses desafortunados: marzo, abril y octubre.
Buey
- Meses de suerte: marzo, abril, mayo y julio.
- Meses desafortunados: junio, agosto y octubre.
Tigre
- Meses de suerte: febrero, marzo, abril, mayo y julio.
- Meses desafortunados: junio, agosto, octubre y noviembre.
Conejo
- Meses de suerte: febrero, mayo, junio, julio y septiembre.
- Meses desafortunados: marzo y octubre.
Dragón
- Meses de suerte: marzo, mayo, agosto, octubre y diciembre.
- Meses desafortunados: febrero, abril y julio.
Caballo
- Meses de suerte: abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y enero (2027).
- Meses desafortunados: febrero, julio, noviembre y diciembre.
Serpiente
- Meses de suerte: marzo, mayo, julio, agosto, septiembre y diciembre.
- Meses desafortunados: febrero, abril, junio, octubre, noviembre y enero (2027).
Cabra
- Meses de suerte: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y enero (2027).
- Meses desafortunados: febrero, septiembre y noviembre.
Gallo
- Meses de suerte: febrero, marzo, mayo, junio, agosto y enero (2027).
- Meses desafortunados: julio, septiembre y octubre.
Mono
- Meses de suerte: abril, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre.
- Meses desafortunados: febrero, septiembre y noviembre.
Perro
- Meses de suerte: febrero, marzo, mayo, octubre, noviembre y enero (2027).
- Meses desafortunados: abril, junio, agosto y septiembre.
Cerdo
- Meses de suerte: febrero, marzo, abril y mayo.
- Meses desafortunados: junio, agosto, septiembre, noviembre y enero (2027).
Los signos más afortunados del Año del Caballo de Fuego
El Caballo potenciará la audacia, liderazgo y capacidad para tomar decisiones rápidas del Tigre. Durante el año puede recibir ascensos, mejoras salariales o ingresos extra, sobre todo si se anima a enfrentar nuevos desafíos laborales o inversiones postergadas.
El Perro también tendrá un año de estabilidad económica y crecimiento sostenido. No serán solo golpes de suerte, sino la devolución de un buen período de equilibrio y resultados concretos por el esfuerzo. Podrá ordenar finanzas, saldar deudas y generar ahorros.
Otro de los signos favorecidos será la Cabra, que tendrá un impulso para monetizar actividades que hasta ahora no le habían generado ingresos. El Caballo la empujará a salir de la comodidad y mostrar su valor para innovar y emprender.