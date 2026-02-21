Horoscopo chino 2026: cuáles serán los meses más favorables y los más difíciles de cada signo

Hace menos de una semana empezó el Año Nuevo Chino, que llegó también con un nuevo animal, nuevo elemento y, por ende, nuevas energías para cada uno de los signos del Horóscopo Chino. Por eso los especialistas ya predijeron cuál será el porvenir durante los próximos meses y qué períodos del año afectarán más a qué signos. La energía del Caballo de Fuego llegó para hacerse sentir en las 12 casas del zodíaco durante los próximos 12 meses.