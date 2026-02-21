Secciones
Horoscopo chino 2026: cuáles serán los meses más favorables y los más difíciles de cada signo

El Caballo de Fuego viene recargado de energías que favorecerán, en el momento adecuado, a muchos de los signos en lo que respecta a negocios, finanzas y trabajos.

El Caballo de Fuego marcará a todos los signos y les hará sentir su influencia. El Caballo de Fuego marcará a todos los signos y les hará sentir su influencia. Imagen generada con inteligencia artificial
Hace menos de una semana empezó el Año Nuevo Chino, que llegó también con un nuevo animal, nuevo elemento y, por ende, nuevas energías para cada uno de los signos del Horóscopo Chino. Por eso los especialistas ya predijeron cuál será el porvenir durante los próximos meses y qué períodos del año afectarán más a qué signos. La energía del Caballo de Fuego llegó para hacerse sentir en las 12 casas del zodíaco durante los próximos 12 meses.

El Caballo de Fuego es un símbolo cultural de audacia, pasión, transformación y energía. Muchas etapas del año serán perfectas para arriesgar en nuevos proyectos. Pero, si de planificación se trata, será mejor estar atentos a cuáles son los períodos más favorecedores. El dinamismo, la transformación y las oportunidades de desarrollo personal serán recurrentes, pero no continuas durante todo el año.

Horóscopo chino: meses de la suerte y meses desafortunados para cada signo

Rata

- Meses de suerte: febrero, mayo, junio, julio, septiembre y noviembre.

- Meses desafortunados: marzo, abril y octubre.

Buey

- Meses de suerte: marzo, abril, mayo y julio.

- Meses desafortunados: junio, agosto y octubre.

Tigre

- Meses de suerte: febrero, marzo, abril, mayo y julio.

- Meses desafortunados: junio, agosto, octubre y noviembre.

Conejo

- Meses de suerte: febrero, mayo, junio, julio y septiembre.

- Meses desafortunados: marzo y octubre.

Dragón

- Meses de suerte: marzo, mayo, agosto, octubre y diciembre.

- Meses desafortunados: febrero, abril y julio.

Caballo

- Meses de suerte: abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y enero (2027).

- Meses desafortunados: febrero, julio, noviembre y diciembre.

Serpiente

- Meses de suerte: marzo, mayo, julio, agosto, septiembre y diciembre.

- Meses desafortunados: febrero, abril, junio, octubre, noviembre y enero (2027).

Cabra

- Meses de suerte: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y enero (2027).

- Meses desafortunados: febrero, septiembre y noviembre.

Gallo

- Meses de suerte: febrero, marzo, mayo, junio, agosto y enero (2027).

- Meses desafortunados: julio, septiembre y octubre.

Mono

- Meses de suerte: abril, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre.

- Meses desafortunados: febrero, septiembre y noviembre.

Perro

- Meses de suerte: febrero, marzo, mayo, octubre, noviembre y enero (2027).

- Meses desafortunados: abril, junio, agosto y septiembre.

Cerdo

- Meses de suerte: febrero, marzo, abril y mayo.

- Meses desafortunados: junio, agosto, septiembre, noviembre y enero (2027).

Los signos más afortunados del Año del Caballo de Fuego

El Caballo potenciará la audacia, liderazgo y capacidad para tomar decisiones rápidas del Tigre. Durante el año puede recibir ascensos, mejoras salariales o ingresos extra, sobre todo si se anima a enfrentar nuevos desafíos laborales o inversiones postergadas.

El Perro también tendrá un año de estabilidad económica y crecimiento sostenido. No serán solo golpes de suerte, sino la devolución de un buen período de equilibrio y resultados concretos por el esfuerzo. Podrá ordenar finanzas, saldar deudas y generar ahorros.

Otro de los signos favorecidos será la Cabra, que tendrá un impulso para monetizar actividades que hasta ahora no le habían generado ingresos. El Caballo la empujará a salir de la comodidad y mostrar su valor para innovar y emprender.

Quien tendrá un año con múltiples oportunidades será el Mono. Los trabajos vinculados a la comunicación, venta y tecnologías parecen ser el camino indicado este año. La clave será no dispersarse y aprovechar las oportunidades concretas que se presenten.

