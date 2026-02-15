Horóscopo chino: los tres signos que deben cuidar su salud en 2026, según Ludovica Squirru

La Rata será otro de los signos que deberá extremar cuidados durante 2026. La energía del Fuego elevaría sus niveles de estrés y provocaría tensiones tanto físicas como emocionales si no encuentra espacios de descarga. Según Squirru, la Rata requiere priorizar el descanso, realizar controles preventivos y evitar acumular preocupaciones. La sobrecarga de actividad mental se perfila como uno de los principales factores de riesgo. La recomendación clave incluye incorporar pausas, movimiento moderado, contacto con la naturaleza y hábitos que ayuden a calmar la mente.