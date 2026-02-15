Secciones
Horóscopo chino: los tres signos que deben cuidar su salud en 2026, según Ludovica Squirru

Según las predicciones de la astróloga Ludovica Squirru, el año del Caballo de Fuego traerá desafíos energéticos que podrían impactar en el bienestar físico y emocional si no se toman precauciones.

Por LA GACETA Hace 7 Min

Con la influencia del Caballo de Fuego, el horóscopo chino 2026 se perfila como un año de energía intensa, dinámica y profundamente transformadora. Según Ludovica Squirru, este período abre la puerta a cambios y avances importantes, pero también eleva los niveles de estrés, provoca cansancio físico y desbalances emocionales.

La reconocida astróloga advirtió que el impacto no será igual para todos los signos. En particular, existen tres del zodiaco oriental que deberán extremar los cuidados de su salud y bienestar integral para atravesar el año sin consecuencias negativas.

Cuáles son los tres signos del horóscopo chino que deben cuidarse en 2026

Caballo

Al ser el signo regente de 2026, el Caballo estará entre los más expuestos a la sobrecarga energética del año. La astróloga advierte que, aunque contará con una vitalidad potenciada, también aumentará su predisposición al agotamiento del sistema nervioso.

El principal riesgo residirá en los excesos: acumular demasiadas responsabilidades, sostener ritmos vertiginosos y no encontrar espacios para frenar. Si no aprende a regular sus energías, el Caballo podría enfrentar ansiedad, insomnio o un cansancio que se vuelva persistente. La recomendación clave consiste en evitar la sobreexigencia física y mental, respetar los tiempos de descanso y sostener rutinas que ayuden a bajar revoluciones.

Tigre

Para el Tigre, el año del Caballo de Fuego se perfila como un desafío en el plano físico. La energía disponible impulsará a este signo a ir siempre por más, pero Ludovica Squirru advierte que ese impulso podría traducirse en fatiga y desgaste acumulado.

El Tigre suele pasar por alto las señales de alerta del cuerpo y exigirse más allá de sus propios límites. En 2026, esta tendencia podría derivar en caídas de energía o en problemas asociados al cansancio crónico. Resulta fundamental aprender a dosificar esfuerzos, alternar acción con recuperación y no confundir productividad con agotamiento.

Rata

La Rata será otro de los signos que deberá extremar cuidados durante 2026. La energía del Fuego elevaría sus niveles de estrés y provocaría tensiones tanto físicas como emocionales si no encuentra espacios de descarga. Según Squirru, la Rata requiere priorizar el descanso, realizar controles preventivos y evitar acumular preocupaciones. La sobrecarga de actividad mental se perfila como uno de los principales factores de riesgo. La recomendación clave incluye incorporar pausas, movimiento moderado, contacto con la naturaleza y hábitos que ayuden a calmar la mente.

