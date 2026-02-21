El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche

Tucumán se encuentra bajo alerta amarilla que, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, podría provocar fuertes tormentas durante la tarde-noche de este sábado. La temperatura máxima no superaría los 26°C, en una jornada que estará marcada por la inestabilidad.
La mañana comenzó con cielo cubierto y lloviznas, con una temperatura mínima de 20°C. La humedad alcanzó el 99%, mientras que la visibilidad se redujo a 2,5 kilómetros, lo que evidenció las condiciones adversas desde las primeras horas del día.
Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el mediodía se prevé una temperatura media de 22°C, con una tendencia en ascenso. Durante la tarde se esperan 26°C, mientras que hacia la noche la temperatura descendería y se ubicaría en 21°C. Para el domingo se anticipa otra jornada marcada por las lluvias. La mínima sería de 19°C y la máxima alcanzaría los 25°C.
¿Cuando cesarían las precipitaciones en Tucumán?
En tanto, la semana comenzaría con tormentas aisladas el lunes, con una mínima de 18°C y una máxima de 28°C. Recién el martes cesarían las precipitaciones: se espera una mínima de 21°C y una máxima de 27°C, en un día con cielo parcialmente nublado.