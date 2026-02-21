El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el mediodía se prevé una temperatura media de 22°C, con una tendencia en ascenso. Durante la tarde se esperan 26°C, mientras que hacia la noche la temperatura descendería y se ubicaría en 21°C. Para el domingo se anticipa otra jornada marcada por las lluvias. La mínima sería de 19°C y la máxima alcanzaría los 25°C.