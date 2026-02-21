Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche

La mañana comenzó con cielo cubierto y lloviznas, con una temperatura mínima de 20°C. La humedad alcanzó el 99%.

EL TIEMPO. Alerta amarilla en la provincia por fuertes tormentas. EL TIEMPO. Alerta amarilla en la provincia por fuertes tormentas.
Hace 2 Hs

Tucumán se encuentra bajo alerta amarilla que, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, podría provocar fuertes tormentas durante la tarde-noche de este sábado. La temperatura máxima no superaría los 26°C, en una jornada que estará marcada por la inestabilidad.

La mañana comenzó con cielo cubierto y lloviznas, con una temperatura mínima de 20°C. La humedad alcanzó el 99%, mientras que la visibilidad se redujo a 2,5 kilómetros, lo que evidenció las condiciones adversas desde las primeras horas del día.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el mediodía se prevé una temperatura media de 22°C, con una tendencia en ascenso. Durante la tarde se esperan 26°C, mientras que hacia la noche la temperatura descendería y se ubicaría en 21°C. Para el domingo se anticipa otra jornada marcada por las lluvias. La mínima sería de 19°C y la máxima alcanzaría los 25°C.

¿Cuando cesarían las precipitaciones en Tucumán?  

En tanto, la semana comenzaría con tormentas aisladas el lunes, con una mínima de 18°C y una máxima de 28°C. Recién el martes cesarían las precipitaciones: se espera una mínima de 21°C y una máxima de 27°C, en un día con cielo parcialmente nublado.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Lluvias y un marcado descenso térmico? Lo que anticipa el pronóstico del SMN para Tucumán

¿Lluvias y un marcado descenso térmico? Lo que anticipa el pronóstico del SMN para Tucumán

Lo más popular
Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”
1

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito
2

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales
3

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral
4

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”
5

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales
6

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales

Más Noticias
Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en dos regiones del país

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en dos regiones del país

Aumentar músculo de forma natural: el fruto seco que destaca por su aporte energético

Aumentar músculo de forma natural: el fruto seco que destaca por su aporte energético

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

Comentarios