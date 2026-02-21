"Juegan con tu trabajo, es feo": la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba

De esta manera, el "Decano" concluye su primera parada de la gira con un amargo sabor de boca. Se lleva el consuelo de haber mostrado rebeldía ante la adversidad, pero carga con el castigo de una nueva caída fuera de casa. ¿Lo positivo? En este bucle frenético que representa el torneo Apertura no hay tiempo para lamentos prolongados. Este martes, desde las 21.30 en el estadio "Julio César Villagra", Atlético tendrá la revancha al alcance de la mano. Una nueva oportunidad para cambiar la imagen, sacudirse la frustración y demostrar que este barco aún tiene las herramientas para enderezar el rumbo.