Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

El Gobierno de la provincia inició ayer una nueva ronda de diálogo con los gremios estatales, la primera del año, en el marco del octavo proceso de recomposición salarial de la gestión provincial. Durante la primera jornada se recibió a los representantes del Frente Gremial Docente (ATEP, APEMyS, AMET y UDT), de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), del Frente de Gremios Estatales y Municipales y de la Unión de Gremios Estatales (UGE).
Las reuniones se desarrollaron en un marco de diálogo abierto, donde cada representante expuso su situación y planteó propuestas vinculadas a la actualización salarial y a otros aspectos laborales. Entre los principales reclamos, los gremios solicitaron aumentos no inferiores al 10%, el pago de sumas fijas para compensar las subas en el Subsidio de Salud y que los incrementos salariales no se liquiden en varias cuotas.
Por parte del gobierno, los encuentros fueron encabezadas por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, junto con el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el equipo de asesores de la cartera; la ministra de Educación, Susana Montaldo, y el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García. Desde el Ejecutivo destacaron que esta primera ronda tiene como objetivo escuchar a todos los sectores y analizar las posibilidades de recomposición salarial de acuerdo con la situación económica de la provincia.
Las definiciones surgirán a partir del trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y Producción y el Ministerio de Gobierno y Justicia, con la decisión final del gobernador Osvaldo Jaldo.
Pedido del 12%
Tras la reunión, Hugo Brito, secretario general de ATEP, detalló a la prensa que el eje central del planteo fue la pérdida del poder adquisitivo de los docentes. “Hemos planteado la realidad que está viviendo la docencia tucumana, que no escapa a la realidad nacional, con sueldos muy bajos y con pérdida de derechos”, señaló.
Según explicó, el último acuerdo salarial alcanzado con la Provincia tuvo vigencia hasta octubre, por lo que los índices inflacionarios de noviembre, diciembre y enero deben ser contemplados como base para la nueva recomposición. “Esos tres meses representan aproximadamente un 8%. También hemos planteado la posibilidad de que se incluya la inflación de febrero, con lo cual estaríamos hablando de alrededor de un 12%, y a partir de ahí seguir discutiendo mejoras”, precisó.
Brito indicó que durante el encuentro se analizaron distintas alternativas que ahora serán evaluadas por el Ministerio correspondiente. “Van a hacer los cálculos y el día martes nos volvemos a reunir para que nos presenten esa propuesta. En base a eso vamos a seguir charlando y viendo qué es lo mejor”, afirmó.
Aumentos en el Subsidio
A su turno, el secretario general de la Unión de Gremios Estatales, Andrés Jaime, expresó que durante la reunión se abordaron distintos temas vinculados a la situación de los trabajadores. “Hemos planteado que, primeramente, hay que culminar el acta acuerdo no cumplida en cuanto a la cláusula gatillo y que no se ejecutó en los salarios de noviembre, diciembre y enero”, comentó en diálogo con LA GACETA.
En otras líneas, señaló que hicieron un pedido de una suma fija para “compensar” el reciente aumento que tuvo la obra social de los trabajadores estatales: “En el subsidio de salud, el adherente pasó de pagar $20.000 a $43.000. Hay trabajadores que han tenido hasta $250.000 de descuento. También pedimos que se incremente la asignación familiar y la ayuda escolar”.
Por último, en línea con lo planteado por otros gremios, Jaime deslizó que el aumento no debe ser inferior al 11%. “Nosotros como Unión de Gremios Estatales nos volveremos a reunir el jueves. En definitiva, el básico que pedimos es de un 11,5% o 12%, pero hay que ver cuál es la oferta del Gobierno. También hemos pedido que no se pague en muchas cuotas, que sea sólo en dos partes”.
En negociaciones
Por su parte, el secretario de Comunicación de UPCN, Javier Rodríguez, en representación de la secretaria general del gremio, Lucinda Espeche, destacó la relevancia del primer encuentro y señaló que permitió exponer diferentes diagnósticos sobre la situación salarial del sector público, además de fijar prioridades para la discusión paritaria.
Desde ATE, su secretario general, Jorge Flores, explicó que se trató de una instancia inicial en la que el gremio presentó un petitorio con distintos planteos vinculados a las condiciones laborales y salariales de los trabajadores estatales.
Por último, en representación del Frente de Gremios Estatales y Municipales, Enzo Alarcón señaló que acercaron una serie de puntos para su análisis, tanto en materia salarial como en otros aspectos laborales, y remarcó que el Ejecutivo provincial tomó nota de los planteos para su evaluación.
Paro nacional de Ctera: ATEP confirmó que adhiere a la medida de fuerza prevista para el 2 de marzo
El Congreso Nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) definió un paro nacional docente para el 2 de marzo, en el marco del “no inicio del ciclo lectivo”. En paralelo a la negociación por paritarias, Brito confirmó que el gremio adherirá a la medida convocada a nivel nacional. “Nosotros como entidad de base vamos a acatar, más allá de lo que ocurra en la provincia”, sostuvo el dirigente, dejando en claro que los docentes afiliados al gremio no concurrirán a los lugares de trabajo el día anunciado por el ministerio de Educación como inicio del ciclo lectivo.