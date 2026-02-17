Horóscopo Chino 2026: todo lo que tenés que saber sobre el intenso Año del Caballo de Fuego

El Año Nuevo Chino 2026 no se celebra en una fecha fija, sino con la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno, la cual este año arranca el 17 de febrero y se prolonga hasta el 5 de febrero de 2027. En la cultura china, este es el año 4.724 y corresponde al Año del Caballo de Fuego. En la cultura china, el horóscopo no varía mes a mes, como estamos acostumbrados en Occidente, sino que se rige por ciclos anuales.