Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

La intendenta Rossana Chahla encabezó el inicio de obras de repavimentación en la avenida Mitre, en el marco del plan integral de recuperación de calles de la Municipalidad capitalina. Durante el acto, se refirió a la reforma laboral aprobada en Diputados y aseguró que “estamos preocupados por el empleo de la gente en Tucumán, y por generar esta sinergia con los empresarios para poder dar lugar a esto”.
Con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación vehicular y la seguridad vial en zonas estratégicas, ayer se dio inicio a los trabajos de repavimentación sobre la avenida Mitre, en el tramo comprendido entre avenidas Sarmiento y Mate de Luna.
Mientras supervisaba las obras, Chahla fue consultada sobra la reforma laboral y sobre la postura que tomaron los diputados del bloque Independencia, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo. “Hay algunas cosas como lo de las enfermedades, que uno no puede recibir menor salario. Pero también tenemos que estimular a los empresarios para que generen mayor cantidad de empleo, y por ahí hay una seguridad jurídica, como indemnización y demás, que se podría ver”, dijo. Además, consideró que “los legisladores están para eso”, en referencia al análisis de las propuestas, y que “cada uno va a elegir lo mejor para su provincia”.
Chahla observó que “la gente está atravesando una situación muy difícil”, sobre todo la clase media y los sectores más vulnerables. “Creemos que el trabajo dignifica y hay que cuidarlo, pero primero hay que conseguirlo. Uno de nuestros grandes desafíos en la Provincia es generar capacitaciones a la gente para poder insertarlos”, señaló.
La intendenta remarcó que la Municipalidad ha introducido a más de 300 jóvenes en su primer trabajo, en conjunto con empresarios del sector privado. “Estamos generando empleo -no municipal, para no aumentar el gasto público-, sino de empresas privadas. Y por eso queremos apoyar a todas las pymes que hoy están atravesando momentos difíciles”, aseveró.
En 30 días
En una primera etapa, las tareas de repavimentación avanzarán progresivamente sobre esa misma trocha hacia el sur, considerado el sector más deteriorado del corredor. Luego continuarán hasta completar esa calzada y la trocha este.
“Estamos con los vecinos cumpliendo un compromiso, el de empezar por los lugares que más transitabilidad tienen para los tucumanos”, dijo Chahla, tras supervisar las obras. La intervención implica una renovación de nueve cuadras, de ambas manos, y contemplan la repavimentación total con carpeta asfáltica, además de la construcción de cunetas y badenes de hormigón para optimizar el escurrimiento.
Se estima que las tareas se completen en 30 días. “Las dificultades que tengan, ya sean de tránsito o de circulación, tienen que ver con un trabajo profundo, serio, planificado, que esperamos realizar en el menor tiempo posible”, sostuvo la jefa municipal.
Temporal: sobre las ráfagas de viento y lluvias
Un viento de 80 km/h durante 15 minutos, más algunas precipitaciones, dejó 29 árboles caídos en San Miguel de Tucumán. “Nuestro equipo salió inmediatamente y estamos levantando las últimas ramas. Trabajó emergencias con Defensa Civil de forma muy rápida para la cantidad de eventos que tuvimos”, dijo Chahla.
Más obras: licitación para la plaza Urquiza
La intendenta de San Miguel de Tucumán anunció que el 10 de marzo se hará la licitación para las obras en la plaza Urquiza. “Nos ha llevado mucho tiempo, pero estamos muy conformes con los resultados”, dijo Chahla. Y agregó que domingo, lunes, martes y miércoles saldrá el aviso del llamado a licitación para los trabajos.