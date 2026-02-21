Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Mientras supervisaba las obras, Chahla fue consultada sobra la reforma laboral y sobre la postura que tomaron los diputados del bloque Independencia, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo. “Hay algunas cosas como lo de las enfermedades, que uno no puede recibir menor salario. Pero también tenemos que estimular a los empresarios para que generen mayor cantidad de empleo, y por ahí hay una seguridad jurídica, como indemnización y demás, que se podría ver”, dijo. Además, consideró que “los legisladores están para eso”, en referencia al análisis de las propuestas, y que “cada uno va a elegir lo mejor para su provincia”.