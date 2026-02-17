Secciones
Año Nuevo Lunar: ¿por qué empieza hoy y qué es el Caballo de Fuego?

La Luna cumplió un ciclo más, culminando con las 60 vueltas que dan origen al Horóscopo Chino.

Año Nuevo Lunar: ¿por qué empieza hoy y qué es el Caballo de Fuego? Imagen creada con inteligencia artificial - ChatGPT
Hace 4 Hs

Los adeptos a las búsquedas rápidas de Google posiblemente hayan notado algo diferente en el logo del navegador en las últimas horas. Es que el motor de búsqueda cambió su logo por uno de sus famosos Doodles; en esta oportunidad, para conmemorar el Año Nuevo Lunar, que tiene lugar este mismo martes 17 de febrero. El calendario del astro nocturno da inicio a un nuevo ciclo en el que prevalecerá la fuerza del Caballo de Fuego.

Por qué Tafí Viejo festejará el Año Nuevo Chino y qué vínculos se buscan proyectar

A diferencia del calendario gregoriano, que se divide en 12 meses y un total de 365 días, el calendario lunar toma como referencia para sus ciclos o “meses” los movimientos de este astro nocturno. También se toma el número 12 para medir el Año Nuevo Lunar, pero estos tienen duraciones de 28 días, el tiempo que duran las diferentes etapas de la Luna hasta que vuelve a estar en todo su esplendor.

Año Nuevo Lunar y el Caballo de Fuego

El horóscopo chino u horóscopo oriental es similar al horóscopo occidental. Ambos se dividen en 12 casas o 12 signos que se asignan según la fecha de nacimiento. Pero el primero se asigna según el año de nacimiento y no el día del mes, como en el caso del segundo. Este año lunar será el año del Caballo. Además, hay cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Estos rotan y se combinan con los 12 animales del zodíaco, dando lugar a una lista de 60 posibles fusiones.

En el horóscopo chino, el caballo está vinculado a características como la vitalidad y el dinamismo. La popularidad, el optimismo, el espíritu aventurero y la elocuencia hacen que las personas nacidas en el año del caballo sean consideradas líderes natas. Pero también tienen su parte negativa, y es que hay una marcada impaciencia en ellos.

Según la astróloga y tarotista Ludovica Squirru, el año 4724 para la cultura china tendrá su peculiaridad. Será un tiempo marcado por “movimientos bruscos, desafíos y revoluciones para toda la humanidad”. “En el año del Caballo de Fuego tendremos que cabalgar en un mundo con nuevos paradigmas, valores, guerras, enfermedades y cambios climáticos”, señaló la especialista.

Es que la fuerza del Caballo de Fuego se hará sentir como un desafío. Deberemos “aprender a domar a este signo que nos tomará examen”, según la astróloga. La última vez que predominó el Caballo de Fuego fue en el año 1966 –60 años atrás–, por lo que puede esperarse que haya patrones que se repitan y que las personas nacidas en 2026 tengan rasgos en común con quienes nacieron entonces.

