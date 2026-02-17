Año Nuevo Lunar: ¿por qué empieza hoy y qué es el Caballo de Fuego?

Los adeptos a las búsquedas rápidas de Google posiblemente hayan notado algo diferente en el logo del navegador en las últimas horas. Es que el motor de búsqueda cambió su logo por uno de sus famosos Doodles; en esta oportunidad, para conmemorar el Año Nuevo Lunar, que tiene lugar este mismo martes 17 de febrero. El calendario del astro nocturno da inicio a un nuevo ciclo en el que prevalecerá la fuerza del Caballo de Fuego.