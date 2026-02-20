Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru
El horóscopo chino 2026 estará marcado por la energía intensa del Caballo de Fuego, un ciclo asociado a cambios profundos, decisiones clave y transformaciones personales. La astróloga Ludovica Squirru anticipó cómo este período influirá en cada signo.
El año del Caballo de Fuego, que en el calendario y el horóscopo chino comenzó el 17 de frebero, traerá una etapa de fuerte dinamismo, impulsada por una combinación de elementos que favorecen la acción, la renovación y los giros inesperados. Este signo, asociado al movimiento, la libertad y la pasión, suele marcar períodos de gran intensidad emocional y decisiones que pueden cambiar el rumbo de la vida.
De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, cada signo del horóscopo chino experimentará este ciclo de manera diferente. Mientras algunos encontrarán oportunidades de crecimiento y expansión, otros deberán atravesar desafíos que exigirán adaptación y fortaleza. El Caballo de Fuego promete un año decisivo, en el que la iniciativa y la capacidad de transformación serán claves.
Horóscopo chino 2026 signo por signo: las predicciones de Ludovica Squirru para el Año del Caballo de Fuego
En Horóscopo Chino 2026, Ludovica Squirru vuelve a ofrecer, como lo hace de forma ininterrumpida desde 1984, una guía dedicada a los 12 animales del zodíaco. Sus predicciones se basan en la intuición y en herramientas tradicionales como el I Ching y el Ba Zi.
Rata: Tendrá a su favor su histórica capacidad de supervivencia y resiliencia. El Caballo, su opuesto complementario, le generará tensiones y enfrentamientos internos, pero también le ofrecerá la oportunidad de transformarse y salir de su zona de resguardo.
Búfalo: Atravesará un 2026 desafiante y con gran movimiento. La relación con el Caballo será intensa, por lo que deberá enfrentar situaciones con rapidez y apoyarse en herramientas de autoayuda para adaptarse a los cambios.
Tigre: Llegará con heridas emocionales del año anterior, pero el Caballo de Fuego actuará como un aliado que lo ayudará a sanar, liberarse y avanzar hacia una nueva etapa.
Conejo: Vivirá un período de fuertes sacudidas que pondrán a prueba su equilibrio. Será clave cuidar su bienestar físico, mental y emocional, y apoyarse en su entorno cercano y sus amistades.
Dragón: Deberá potenciar su intuición y su percepción, incluso en medio del agotamiento. Tendrá un rol activo y la responsabilidad de actuar con conciencia frente a los desafíos.
Serpiente: Tras el cierre de su ciclo, iniciará una etapa de recuperación. La recomendación será evitar riesgos innecesarios y fortalecer aspectos cercanos como el hogar, el trabajo y los vínculos.
Caballo: Será un año decisivo, con cambios profundos a nivel personal y global. Deberá enfrentar desafíos emocionales, de salud y en su vida afectiva, en un período que marcará un antes y un después.
Cabra: Experimentará un proceso de transformación y cierre de ciclo. Será un tiempo de revelaciones y cambios importantes que la impulsarán hacia una nueva etapa.
Mono: Tendrá afinidad con la energía del Caballo, especialmente en lo artístico y emocional. Deberá cerrar un ciclo importante con cautela para dar paso a una etapa renovadora.
Gallo: Mantendrá buena conexión con el Caballo, aunque no estará exento del desorden y los cambios. Será un año de aprendizajes significativos y nuevas experiencias.
Perro: Enfrentará una crisis existencial que lo llevará a tomar decisiones postergadas. Recuperará firmeza en sus convicciones y definirá con claridad su rumbo.
Chancho: A pesar de su tendencia individualista, se integrará más a la comunidad. Aportará su experiencia y atravesará un proceso de cambio que modificará sus hábitos y su forma de vincularse.