Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

El año del Caballo de Fuego, que en el calendario y el horóscopo chino comenzó el 17 de frebero, traerá una etapa de fuerte dinamismo, impulsada por una combinación de elementos que favorecen la acción, la renovación y los giros inesperados. Este signo, asociado al movimiento, la libertad y la pasión, suele marcar períodos de gran intensidad emocional y decisiones que pueden cambiar el rumbo de la vida.