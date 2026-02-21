Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

Protocolo de seguridad: de qué trata la campaña "Pregunta por Ángela"

Rodolfo Di Pinto, presidente de la Cámara de Propietarios de Discotecas y Afines de Tucumán (Caprodyatuc) se mostró preocupado por la denuncia de abuso y remarcó que impulsarán en las discotecas tucumanas la implementación del protocolo internacional “Ask for Angela” (“Pregunta por Ángela”), una campaña nacida en el Reino Unido en 2016 para asistir a personas -principalmente mujeres- que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad en bares y boliches. La iniciativa propone que, ante una situación de riesgo, la persona se acerque a la barra y pida hablar con “Ángela”. El personal, previamente capacitado, interpretará la señal y brindará ayuda discreta, ya sea solicitando un taxi o facilitando la salida segura del lugar. En casos de mayor gravedad, el protocolo indica dar aviso inmediato a la Policía, especialmente si el presunto agresor se muestra violento o se niega a abandonar el loca