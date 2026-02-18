Horósocopo chino 2026: la fuerte advertencia de Ludovica Squirru para todos los signos

Frente a este escenario de gran intensidad, la astróloga aconseja cuidar tanto la salud física como la mental, priorizando el equilibrio entre la actividad y el descanso para evitar el agotamiento, sobre todo en los signos más impactados por la energía del Caballo de Fuego. Entre ellos, el Tigre y el Perro aparecen como especialmente beneficiados, con posibilidades de concretar proyectos pendientes y consolidar relaciones en distintos ámbitos. En conjunto, el 2026 se perfila como un período de cambios veloces, decisiones firmes y oportunidades para quienes enfrenten el proceso con valentía y conciencia.