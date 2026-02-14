Horóscopo: estos serán los signos que vivirán San Valentín lleno de pasión

La vida de cada persona está condicionada por los movimientos planetarios, según indica la astrología. En este sentido, algunos signos serán favorecidos durante San Valentín, porque vivirán sus encuentros de una manera altamente pasional. El horóscopo dice que cuatro casas del zodíaco recibirán influencias que posicionarán a quienes nacieron en ellas en uno de los mejores días para tener encuentros.
San Valentín es el día por excelencia para vivir la intensidad emocional a pleno. Si de pasión, química y entrega se trata, hay cuatro signos que se llevarán el protagonismo. El magnetismo estará a flor de piel en ellos y lograrán tener encuentros de todo tipo que vivirán con una gran pasión. Para ellos, este es un día especial para aprovechar, mimarse y dejarse consentir.
Horóscopo: cuatro signos que vivirán con gran pasión San Valentín
Los cuatro signos favorecidos durante este sábado serán Tauro, Escorpio, Leo y Acuario.
Venus tendrá una particular injerencia sobre el comportamiento de Tauro en este día porque rige el aspecto amoroso y otorga cierto toque especial en materia sexual. El sitio de tarot y astrología “Astroyolo” indicó: “Es el más sensual y carnal del zodíaco”. Sus ansias y necesidades estarán puestas en el disfrute de los sentidos y la conexión física profunda. El juego previo será fundamental para celebrar.
Escorpio es conocido, de por sí, con o sin San Valentín, por ser uno de los signos más intensos y pasionales de todos. Son aspectos que siempre desbordan en sus relaciones porque los escorpianos no se restringen para dar afecto o demostrar sus conexiones cuando las sienten. Las fantasías sexuales podrán volverse realidad en este día de puro romance y la imaginación jugará un rol fundamental.
Leo será el representante de los signos de fuego entre los más apasionados de este fin de semana. La energía será inagotable y habrá posibilidad de múltiples encuentros en el transcurso de pocas horas. La valoración de la pareja no dejará de ser importante. “Les gusta que se los recuerde por lo buenos amantes que son”, indicó “Astroyolo”.
El último, pero no menos apasionado de la lista, será Acuario. Los nacidos bajo el signo del aguador presentarán flexibilidad y capacidad de adaptación ante las propuestas sexuales del día que inviten a experimentar. Acuario va siempre un poco más allá, derribando las paredes que marcan límites por lo que, además de pasarla bien, serán excelentes compañeros para que la pareja pueda disfrutar también.