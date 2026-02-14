Horóscopo: estos serán los signos que vivirán San Valentín lleno de pasión

Escorpio es conocido, de por sí, con o sin San Valentín, por ser uno de los signos más intensos y pasionales de todos. Son aspectos que siempre desbordan en sus relaciones porque los escorpianos no se restringen para dar afecto o demostrar sus conexiones cuando las sienten. Las fantasías sexuales podrán volverse realidad en este día de puro romance y la imaginación jugará un rol fundamental.