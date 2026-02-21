Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

“Lo importante es que hay un espacio para el desarrollo profesional de los chicos que decidan seguir ese camino. Pero hay que decirlo: el profesionalismo es para pocos, menos del 0,5% de los que juegan al rugby llegan a ese nivel”, señaló. “Lo más importante es seguir fortaleciendo el rugby amateur, que es la base y el corazón de nuestro sistema”, insistió.