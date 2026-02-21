Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en dos regiones del país

Esta mañana a primera hora, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte diario del Sistema de Alerta Temprana (SAT). Según el informe, diversas provincias estarán bajo advertencia por tormentas durante el fin de semana. Este sábado, ocho provincias serán afectadas por el temporal y, el domingo, algunas de esas dejarán de estar en alerta meteorológica y se sumarán otras, dando un total de seis provincias bajo alerta por tormentas.
Ante el pronóstico, que indica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos capaces de interrumpir el ritmo de vida cotidiano, el SMN dio una serie de recomendaciones. Las sugerencias para resguardarse durante el fin de semana son:
- Evitar salir
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento
- Buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado en caso de estar al aire libre
Fin de semana con alerta amarilla por tormentas
En el NOA, las zonas que se encuentran bajo alerta meteorológica son el centro y este de Jujuy; el centro –de norte a sur– de Salta; toda la provincia de Tucumán y el extremo sudeste de Catamarca, en su límite con Santiago del Estero. También una pequeña proporción del sudeste de La Rioja está bajo alerta.
La mayoría de las regiones afectadas podrían tener granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante y ráfagas que pueden alcanzar hasta 80 kilómetros por hora. Se espera que los valores de precipitación acumulada ronden entre 25 y 50 milímetros. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, puede haber nieve o granizo. La excepción estará en algunas áreas de Salta, que tendrán lluvias más intensas con valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pero vientos más leves.
En el centro del país, San Luis es la provincia con mayor porcentaje de su territorio marcado bajo alerta amarilla. La acompañan Mendoza, cuya única zona sin alerta es la cordillera. También el centro y oeste de Córdoba esperan fuertes tormentas. La diferencia entre regiones se dará por la intensidad de las precipitaciones. Mientras Córdoba tendrá ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros.
En San Luis, las condiciones meteorológicas serán apenas más suaves. En Mendoza, en cambio, los valores de precipitación que se esperan son más bajos, pero no las ráfagas de viento, que podrían superar los 80 kilómetros por hora.