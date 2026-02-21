Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en dos regiones del país

La mayoría de las regiones afectadas podrían tener granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante y ráfagas que pueden alcanzar hasta 80 kilómetros por hora. Se espera que los valores de precipitación acumulada ronden entre 25 y 50 milímetros. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, puede haber nieve o granizo. La excepción estará en algunas áreas de Salta, que tendrán lluvias más intensas con valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pero vientos más leves.