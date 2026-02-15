Secciones
¿Llueve en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este domingo de de Carnaval

Se espera que una jornada con temperaturas que podrían superar los 30 grados.

Hace 1 Hs

El domingo de Carnaval promete sol en Tucumán, aunque se mantiene la probabilidad de lluvias y tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzó con 21 grados, humedad del 99%, viento del norte a 6 kilómetros por hora y visibilidad a 200 metros. Con el correr de las horas se espera que el termómetro marque por arriba de los 30 grados.

El SMN advirtió que entre la noche de este domingo y la madrugada del lunes hay entre un 40 y un 70 por ciento de probabilidad de lluvias y chaparrones.

Para los próximos días se mantendría la misma tendencia de hoy. El miércoles podría ser caluroso, con temperaturas que superarían los 35 grados.

