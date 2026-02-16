Tormentas, granizo y vientos: alerta meteorológica en gran parte del país

Por último, en la zona de Cuyo y la Patagonia, están las últimas provincias que esperan tormentas. Se encuentra bajo alerta la región comprendida por Mendoza –a excepción de la zona cordillerana–, San Luis –sin su noreste–, el centro y oeste de La Pampa, el norte de Río Negro y el este de Neuquén. La Pampa tendrá los valores más altos de precipitación acumulada, mientras que las provincias que están más al sur transitarán la alerta con las condiciones menos severas de todo el país.