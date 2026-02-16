Secciones
Tormentas, granizo y vientos: alerta meteorológica en gran parte del país

11 provincias están señaladas en el mapa del Sistema de Alerta Temprana. Aunque todas ellas tienen pronosicadas tormentas, solo una está bajo advertencia por viento zonda.

En amarillo, algunas de las regiones del país que están bajo alerta meteorológica.
Hace 2 Hs

La temporada de verano continúa con las lluvias intensas en gran parte del territorio argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este lunes son 11 las provincias que se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla. Según el Sistema de Alerta Temprana (SAT), se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

El SAT informa el pronóstico de fenómenos climáticos potentes cuya magnitud puede generar algún tipo de daño. Ante la alerta, se recomienda tomar precauciones para evitar peligros. Este lunes, 11 provincias fueron puestas bajo aviso. Además, las advertencias continuarán en muchas de ellas el martes 17: por lo pronto, son 13 las provincias marcadas en color amarillo en el mapa de alertas.

Servicio Meteorológico: alerta amarilla por tormentas y viento Zonda

El NOA del país es la región con menos provincias bajo alerta, después de la Patagonia. La mitad oeste de Jujuy y la mitad sur de Santiago del Estero serán afectadas por tormentas aisladas que podrían estar acompañadas de granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. En Jujuy se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pero en Santiago del Estero estos indicadores pueden ser superiores.

Hacia la región NEA, la parte este de Chaco –en su límite con Corrientes–, gran parte de Corrientes –a excepción de una pequeña zona al noreste– y la mitad norte de Santa Fe están marcadas en amarillo en el mapa del SAT de este lunes. También la mitad norte de Córdoba entró en alerta. Se esperan precipitaciones de las mismas características que en el NOA durante la mañana. En Entre Ríos, estas condiciones se extenderán hasta la noche.

Por último, en la zona de Cuyo y la Patagonia, están las últimas provincias que esperan tormentas. Se encuentra bajo alerta la región comprendida por Mendoza –a excepción de la zona cordillerana–, San Luis –sin su noreste–, el centro y oeste de La Pampa, el norte de Río Negro y el este de Neuquén. La Pampa tendrá los valores más altos de precipitación acumulada, mientras que las provincias que están más al sur transitarán la alerta con las condiciones menos severas de todo el país.

El sur de Mendoza también está bajo alerta por viento Zonda. La zona baja de Malargüe tendrá vientos con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de visibilidad, repentino aumento de la temperatura y condiciones muy secas.

