Secciones
SociedadClima y ecología

Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica por probables tormentas por la noche

La mínima de hoy fue de 23 °C. La nubosidad y la humedad volverán a ser altas.

Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica por probables tormentas por la noche
Hace 31 Min

La provincia se encuentra bajo una alerta meteorológica que, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, podría provocar fuertes tormentas por la noche. La máxima para hoy rondaría los 29 °C, aunque se espera otra jornada marcada por una elevada humedad. 

La mañana del jueves comenzó con cielo mayormente cubierto y una temperatura mínima de 23 °C, aunque la humedad que superó el 80%. La nubosidad rondó el 70% mientras que la visibilidad fue de alrededor de ocho kilómetros. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una temperatura media de 30 °C para el mediodía, mientras que la sensación térmica alcanazaría los 35 °C. No se descarta que la actividad eléctrica comience durante la siesta y se extienda, con diferentes intensidades, a lo largo de la tarde.

Además de esperarse una gran caída de agua, el SMN pronosticó el descenso de la temperatura para la noche, que se cerraría con una media de 23 °C. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Desde el SMN advierten que las precipitaciones continuarían el resto de la semana, provocando un leve descenso de la máxima para mañana (27 °C) y el sábado (26 °C). Con un fin de semana pasado por agua, el cielo podría comenzar a despejarse recién el próximo martes. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

El truco poco conocido del aire acondicionado que reduce el consumo de energía en casa

El truco poco conocido del aire acondicionado que reduce el consumo de energía en casa

Lo más popular
Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
1

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos
2

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate
3

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados
4

Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados

Agresión en Tafí del Valle: ¿fue una pelea o un ataque de una patota?
5

Agresión en Tafí del Valle: ¿fue una pelea o un ataque de una patota?

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”
6

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

Más Noticias
¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

¿Cuántos abdominales diarios ayudan a bajar la panza?

¿Cuántos abdominales diarios ayudan a bajar la panza?

¿Qué significa olvidarse el nombre de las personas, según la ciencia?

¿Qué significa olvidarse el nombre de las personas, según la ciencia?

Hay alerta roja por calor extremo y naranja por tormentas: ¿en qué zonas soportarán máximas de 40°?

Hay alerta roja por calor extremo y naranja por tormentas: ¿en qué zonas soportarán máximas de 40°?

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Comentarios