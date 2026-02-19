Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica por probables tormentas por la noche

La provincia se encuentra bajo una alerta meteorológica que, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, podría provocar fuertes tormentas por la noche. La máxima para hoy rondaría los 29 °C, aunque se espera otra jornada marcada por una elevada humedad.
La mañana del jueves comenzó con cielo mayormente cubierto y una temperatura mínima de 23 °C, aunque la humedad que superó el 80%. La nubosidad rondó el 70% mientras que la visibilidad fue de alrededor de ocho kilómetros.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una temperatura media de 30 °C para el mediodía, mientras que la sensación térmica alcanazaría los 35 °C. No se descarta que la actividad eléctrica comience durante la siesta y se extienda, con diferentes intensidades, a lo largo de la tarde.
Además de esperarse una gran caída de agua, el SMN pronosticó el descenso de la temperatura para la noche, que se cerraría con una media de 23 °C.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
Desde el SMN advierten que las precipitaciones continuarían el resto de la semana, provocando un leve descenso de la máxima para mañana (27 °C) y el sábado (26 °C). Con un fin de semana pasado por agua, el cielo podría comenzar a despejarse recién el próximo martes.