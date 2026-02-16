Secciones
¿Un lunes lluvioso en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este lunes de Carnaval

Se espera que el termómetro marque una máxima de 30 grados, según el SMN.

¿LLUVIA? En los últimos días muchos tucumanos optaron por salir con paraguas ante la amenaza de chaparrones. LA GACETA/FOTO DE MARÍA SILVIA GRANARA ¿LLUVIA? En los últimos días muchos tucumanos optaron por salir con paraguas ante la amenaza de chaparrones. LA GACETA/FOTO DE MARÍA SILVIA GRANARA
Hace 10 Min

La lluvia parece no ser una amenaza para los tucumanos en este lunes feriado de Carnaval, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzó con 22 grados, humedad del 99%, viento del sur a 17 kilómetros por hora y visibilidad a 1.000 metros. Con el correr de las horas la máxima treparía hasta los 30 grados. 

El informe del SMN indica que las probabilidades de lluvias son leves, entre un 10 y un 40%.

Para el martes se espera una tendencia similar, aunque el termómetro marcaría 32 grados. El calor intenso se haría presente el miércoles, con temperaturas que superarían los 34 grados, pero con posibles chaparrones hacia la noche.

A partir del jueves se podría registrar otro descenso en las temperaturas, que oscilarían entre los y los 28 grados.

