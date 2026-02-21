“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente festejó la votación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y afirmó que se trata de “una de las reformas estructurales que Milei prometió y está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”.
“La aprobación de esta ley significa creación de empleo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio”, destacó el Gobierno.
Largo plazo
Según el Ejecutivo Nacional, la reforma permitirá que trabajadores y empleadores “planifiquen a largo plazo sin temor al conflicto permanente, favoreciendo la creación de empleo de calidad en un esquema dinámico y acorde a los desafíos actuales”.
Por su parte, el presidente Javier Milei expresó en su cuenta de X: “Histórico”. Mientras que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, celebraron en el recinto de Diputados, al igual que lo hicieron en el Senado cuando el proyecto obtuvo media sanción.
El bloque del PRO, uno de los que acompañó el proyecto, también celebró: “Acompañamos con convicción: menos juicios, protección a los trabajadores de plataformas y más formalización. Celebramos que se retirara el artículo sobre licencias“.