Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales

Ruiz Flores explicó que en este tipo de situaciones se configura lo que jurídicamente se conoce como una “cadena de consumo”. Es decir, al alquilar un salón para un evento con fines comerciales se genera un contrato de consumo, lo que extiende la responsabilidad a todos los participantes de esa cadena: el propietario del local, el organizador, quien terceriza servicios, etcétera.