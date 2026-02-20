Secciones
Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

El SMN advirtió por tormentas eléctricas en 11 provincias, con lluvias intensas, ráfagas de viento, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

Por LA GACETA Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel naranja y amarillo en 11 provincias para este viernes mientras se mantiene el contraste de temperaturas máximas en diferentes regiones del país: 3° en la Patagonia y hasta 44° en el norte argentino. Los reportes emitidos advierten a su vez por tormentas de variada intensidad.

Este extremo gradiente térmico entre el norte y el sur del país dieron el contexto para que el jueves a la tarde comenzaran a generarse tormentas de características severas en la región central, con graves daños en distintas provincias. Las provincias más golpeadas fueron Salta, Tucumán, La Pampa, Córdoba y Sant Fe durante la noche. Según el sitio Meteored, las condiciones de inestabilidad en el centro y norte argentino se mantendrán hasta la próxima semana.

San Luis está bajo alerta naranja por tormentas severas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas intensas para toda esa región, donde se prevén fenómenos severos como ráfagas que podrían superar los 90 km/h, caída de granizo y marcada actividad eléctrica. En este contexto, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 40 y 85 mm, con la posibilidad de que esos valores sean superados en zonas puntuales.

¿Qué provincias están bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad?

Por otra parte, la alerta amarilla vigente para este viernes alcanza a Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba y Misiones. Según el organismo, se esperan lluvias y tormentas de distinta intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían provocar abundante caída de agua en cortos lapsos, frecuente actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas cercanas a los 90 km/h.

¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

Entre el viernes 20 y el domingo 22, las regiones de Cuyo y el NOA concentrarán las mayores chances de lluvias y tormentas intensas, según el sitio las previsiones del meteorólogo Christian Garavaglia de Meteored. En este período, algunos sectores podrían registrar acumulados superiores a los 80 mm, particularmente en provincias como Tucumán, Salta y Jujuy.

En tanto, la región central y gran parte del Litoral experimentarán una mejora temporaria durante los últimos tres días de la semana, aunque el fin de semana podría presentar momentos con abundante nubosidad. Hacia el lunes 23 y el martes 24, se prevé que la inestabilidad se desplace desde el oeste hacia el este del país, reactivando la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas en áreas como la provincia de Buenos Aires, la Capital Federal, Santa Fe y Entre Ríos.

