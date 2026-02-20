Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

En tanto, la región central y gran parte del Litoral experimentarán una mejora temporaria durante los últimos tres días de la semana, aunque el fin de semana podría presentar momentos con abundante nubosidad. Hacia el lunes 23 y el martes 24, se prevé que la inestabilidad se desplace desde el oeste hacia el este del país, reactivando la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas en áreas como la provincia de Buenos Aires, la Capital Federal, Santa Fe y Entre Ríos.