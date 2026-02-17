“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

Ya en el Pronóstico Climático Trimestral, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anunciado que el trimestre que va de febrero a abril tendría niveles de precipitaciones superiores a lo normal en el NOA. Este pronóstico quedó evidenciado, en parte, en las constantes alertas meteorológicas por tormentas que se sucedieron en las últimas semanas y que no dejaron pasar sin chaparrones o algunas lluvias más intensas.
Esta mañana, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) actualizó su parte diario a las 6.06. En él se anunció que siete provincias de diferentes regiones del país están bajo alerta meteorológica. En el norte, el fenómeno característico de este martes serán las tormentas; en Cuyo, el viento Zonda; y, en la Patagonia, los vientos. En todos los casos, se trata de una alerta de primer nivel, que indica la llegada de fenómenos meteorológicos que pueden interrumpir el ritmo cotidiano del día.
Alerta meteorológica por tormentas
El NOA y el NEA son las regiones que están bajo alerta amarilla este martes por tormentas. Pero, mientras que para el NOA se habían anticipado más precipitaciones de lo habitual, para el NEA se habían pronosticado niveles normales. Las zonas comprometidas hoy son el oeste de Jujuy, el tercio oeste de Salta y casi dos tercios, también hacia el oeste, de Catamarca. Además, parte de los Valles Calchaquíes en Tucumán también esperan tormentas.
Según lo indicado por el SAT, la alerta regirá esta tarde y noche en todas las provincias del NOA bajo alerta. Habrá tormentas aisladas, algunas localmente severas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros y también caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en algunas zonas. En los niveles más altos de la cordillera, incluso puede haber aguanieve.
Hacia el extremo este del país, en la mitad norte de Entre Ríos y en una pequeña región al sudeste de Misiones, también se esperan tormentas potentes. En estos casos, se darán en horas de la mañana y se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros con ráfagas tan intensas como las previstas para el NOA.
Alerta meteorológica por viento y viento Zonda
En el sudoeste de Mendoza, en el límite con La Pampa, una región bajo alerta amarilla se extiende también hacia el centro de la provincia. La alerta comprende la zona baja de Malargüe y regirá durante la tarde de este martes. El viento Zonda tendrá velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, provocando una reducción de la visibilidad y un aumento repentino de la temperatura.
El tercio sur de Chubut y la mitad norte de Santa Cruz también están bajo una alerta meteorológica amarilla por vientos que se extenderá hasta esta tarde. El área será afectada por vientos del oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.