“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

Esta mañana, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) actualizó su parte diario a las 6.06. En él se anunció que siete provincias de diferentes regiones del país están bajo alerta meteorológica. En el norte, el fenómeno característico de este martes serán las tormentas; en Cuyo, el viento Zonda; y, en la Patagonia, los vientos. En todos los casos, se trata de una alerta de primer nivel, que indica la llegada de fenómenos meteorológicos que pueden interrumpir el ritmo cotidiano del día.