Planes para la noche de San Valentín: ¿las lluvias permitirán las salidas románticas?

Los bares y restaurantes tendrán su capacidad colmada durante toda la jornada de este sábado. Es que la fecha, además de ser un sábado, coincide con San Valentín, la celebración que más engancha a las parejas. Pero, según el pronóstico del Servicio Meteorológico, quienes quieran estar al aire libre o quienes hayan ofrecido un plan que no cuente con un techo, tendrán que reconsiderarlos.
Según la última actualización publicada esta mañana por el Sistema de Alerta Temprana, Tucumán no se encuentra entre las provincias que están bajo alerta meteorológica. Esto indica que las precipitaciones no serán tan intensas como para imposibilitar el desenvolvimiento de la vida cotidiana. Sin embargo, las lluvias sí podrán aguar algunas citas.
Pronóstico para San Valentín en Tucumán
La temperatura este sábado empezó en 20 °C y esa será la mínima registrada durante toda la jornada. Para los detractores del verano será un buen día, porque la máxima no superará los 26 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional. Esto implica que las salidas que se hagan durante la noche pueden requerir de un abrigo liviano como protección.
San Miguel de Tucumán tiene un pronóstico de lloviznas durante la mañana. Por la tarde, esas precipitaciones se intensificarán y adoptarán el carácter de tormentas aisladas, al igual que por la noche. Durante todo el día, las probabilidades de precipitaciones serán bajas y se mantendrán entre el 10% y el 40%. Habrá vientos suaves de hasta 12 kilómetros por hora de dirección sudoeste.
Pronóstico por hora según The Weather Channel
La cadena estadounidense The Weather Channel es uno de los sitios meteorológicos más consultados en cuanto a pronósticos. Además, es el portal que suele incluir el gadget con el que teléfonos Android y iPhone muestran el pronóstico. Según el canal, habrá una humedad elevada durante todo el día, pero las predicciones de precipitaciones son diferentes a las del SMN.
De acuerdo a lo informado por The Weather Channel, habrá un cielo parcialmente nublado hasta las 11 y un 11% de probabilidad de lluvia. Después del mediodía y hasta las 17, este valor oscilará entre el 7% y el 13% y habrá una mayor nubosidad. Desde las 18 estará completamente nublado y la probabilidad de ocurrencia de lluvias escalará al 15%, pero descenderá al 6% para las 19. Después de las 21, habrá nuevamente un cielo mayormente nublado, pero las probabilidades de lluvia no volverán a ascender.