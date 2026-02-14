Planes para la noche de San Valentín: ¿las lluvias permitirán las salidas románticas?

De acuerdo a lo informado por The Weather Channel, habrá un cielo parcialmente nublado hasta las 11 y un 11% de probabilidad de lluvia. Después del mediodía y hasta las 17, este valor oscilará entre el 7% y el 13% y habrá una mayor nubosidad. Desde las 18 estará completamente nublado y la probabilidad de ocurrencia de lluvias escalará al 15%, pero descenderá al 6% para las 19. Después de las 21, habrá nuevamente un cielo mayormente nublado, pero las probabilidades de lluvia no volverán a ascender.