Los precios mayoristas desaceleraron su suba en enero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió ayer los datos correspondientes al primer mes de 2026, revelando una notable desaceleración en la inflación mayorista. Durante enero, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una suba del 1,7%, lo que representa una caída de 0,7 puntos porcentuales respecto al 2,4% que había marcado el cierre de diciembre. Este indicador se ubicó significativamente por debajo de la inflación minorista del mismo período, que alcanzó el 2,9%.
La evolución de este índice durante el inicio del año estuvo traccionada principalmente por un incremento del 1,7% en los productos de origen nacional, mientras que los artículos importados mostraron una dinámica aún más contenida con un alza del 1,5%. En términos interanuales, el IPIM acumuló un avance del 26,4%, consolidando una tendencia de moderación en comparación con los picos registrados en periodos anteriores.
Dentro del segmento de productos nacionales, el informe del organismo estadístico destacó que cinco divisiones explican la mayor parte de la incidencia positiva. Los productos agropecuarios lideraron las subas con un 0,49%, seguidos por el rubro de alimentos y bebidas (0,29%) y los productos refinados del petróleo (0,14%). En menor medida, los sectores de tabaco y sustancias químicas también aportaron al movimiento mensual del índice.
Variantes del sistema
Complementariamente, el Indec presentó las variantes del sistema de precios mayoristas que excluyen o incluyen diferentes cargas. El Índice de Precios Internos Básicos (IPIB), que no contempla el efecto impositivo, subió un 1,6% mensual y 26,6% interanual. Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide exclusivamente la producción local, registró una variación idéntica del 1,6% en enero, con un acumulado anual del 27,7%.
En paralelo, se conocieron los datos del Índice del Costo de la Construcción (ICC) para el Gran Buenos Aires, que mostraron una dinámica más acelerada que los precios mayoristas. En enero, el costo general de construir aumentó un 2,3% respecto al mes anterior. Este incremento empujó la variación interanual del sector hasta el 24,9%, reflejando el impacto de los ajustes en los principales componentes de la actividad.
El análisis pormenorizado del sector constructor revela que el motor principal de la suba fue el capítulo de “Mano de obra”, que saltó un 3,1%. Dentro de esta categoría, la mano de obra asalariada experimentó un alza del 3,4%, mientras que los subcontratos subieron un 1,6%. Según el organismo, este movimiento está directamente vinculado al acuerdo salarial alcanzado por el gremio del sector durante el primer mes del año.
Por otro lado, los materiales de construcción mostraron una variación mucho más moderada que el promedio, con un aumento de apenas el 1,4%. En contraste, el rubro de “Gastos generales” registró una suba del 2,2%, impulsado principalmente por las actualizaciones tarifarias en servicios esenciales como electricidad, agua y gas.