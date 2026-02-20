Los precios mayoristas desaceleraron su suba en enero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió ayer los datos correspondientes al primer mes de 2026, revelando una notable desaceleración en la inflación mayorista. Durante enero, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una suba del 1,7%, lo que representa una caída de 0,7 puntos porcentuales respecto al 2,4% que había marcado el cierre de diciembre. Este indicador se ubicó significativamente por debajo de la inflación minorista del mismo período, que alcanzó el 2,9%.