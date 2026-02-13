El salario real privado cayó hasta 6,7% y crece el pluriempleo, según el Indec

El salario real de los trabajadores privados registrados cayó hasta 6,7% entre 2023 y 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aunque la medición tradicional muestra una baja de 1,5% con base en la canasta 2004-2005, el retroceso se profundiza cuando se actualiza el cálculo con la canasta 2017-2018, más representativa de los patrones actuales de consumo.