El salario real privado cayó hasta 6,7% y crece el pluriempleo, según el Indec

El salario real de los trabajadores privados registrados cayó hasta 6,7% entre 2023 y 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aunque la medición tradicional muestra una baja de 1,5% con base en la canasta 2004-2005, el retroceso se profundiza cuando se actualiza el cálculo con la canasta 2017-2018, más representativa de los patrones actuales de consumo.
El informe también revela que la cantidad de personas con dos o más empleos y el total de horas trabajadas alcanzaron máximos históricos. El fenómeno del pluriempleo se consolida en un contexto en el que la demanda interna aún no logra una recuperación sostenida.
Salario real y poder adquisitivo: qué cambió en la medición
La aparente contradicción entre una baja leve en los ingresos y un fuerte aumento del esfuerzo laboral cambia de escala cuando se ajusta la metodología.
Con base 2004-2005: caída de 1,5%.
Con base 2017-2018: caída de 6,7%.
La actualización permite captar mejor el impacto real sobre los hogares. La diferencia metodológica explica por qué más trabajadores necesitan sumar horas, extender jornadas o tomar un segundo empleo para sostener el mismo nivel de consumo —o incluso uno inferior—.
Caída del salario real: impacto desigual y perfil regresivo
Las mayores pérdidas se concentraron en sectores de ingresos bajos y medios:
Enseñanza: -6,9%.
Servicios inmobiliarios: -7,5%.
Industria textil: -10,5%.
Agencias de empleo eventual: -12,2%.
Sin embargo, el ajuste no excluyó a sectores tradicionalmente mejor remunerados:
Aeronáuticos: -23%.
Actividades relacionadas con la pesca: -22,5%.
Distribución de agua: -15%.
No hubo blindaje total, aunque el mapa sectorial muestra diferencias claras.
En el extremo opuesto, los rubros con mejor desempeño fueron los de mayores ingresos:
Explotación de minas y canteras: +16%.
Extracción de minerales: +11%.
Bancarios: +10,5%.
La brecha se amplía: mientras algunos sectores logran recomponer o incluso mejorar su ingreso real, otros quedan rezagados y deben compensar con más trabajo.
Más horas trabajadas y auge del pluriempleo
El crecimiento del pluriempleo refleja una estrategia defensiva de los hogares. Cuando la mejora salarial se concentra en los segmentos de mayores recursos, una parte significativa de esos ingresos tiende a canalizarse hacia el ahorro o el gasto en el exterior.
En cambio, cuando la pérdida impacta en la base de la pirámide, la reacción es inmediata: más horas trabajadas, múltiples empleos o postergación de pagos para evitar una caída adicional del consumo.
Dólares para ahorro y salario medido en moneda extranjera
En 2025, la demanda de dólares para ahorro y gastos fuera del país superó los USD 40.000 millones por primera vez desde que existen registros comparables, un 19% por encima del pico previo de 2018.
En contraste, el salario medio medido en dólares fue 0,5% inferior al de 2018 y 21,5% menor que en 2017, año en que la serie alcanzó su máximo.
El escenario combina menor poder adquisitivo, mayor esfuerzo laboral y una recomposición desigual de ingresos. Más que una mejora generalizada, el mercado de trabajo muestra una redistribución interna que amplía diferencias y obliga a una parte creciente de los trabajadores a sostener su nivel de vida con más horas y más empleos.