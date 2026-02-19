Secciones
La inflación mayorista se desaceleró en enero y se ubicó en 1,7%, según el Indec

El resultado fue consecuencia de la suba de 1,7% en los “Productos nacionales” y de 1,5% en los “Productos importados”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que el nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 1,7% en enero respecto del mes anterior. El resultado fue consecuencia de la suba de 1,7% en los “Productos nacionales” y de 1,5% en los “Productos importados”.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Productos agropecuarios”, con 0,49%; “Alimentos y bebidas”, con 0,29%; “Productos refinados del petróleo”, con 0,14%; “Tabaco”, con 0,12%; y “Sustancias y productos químicos”, con 0,09%.

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) tuvo un aumento de 1,6% en el mismo período. Este incremento se explica por la suba de 1,6% en los “Productos nacionales” y de 1,5% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 1,6% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,4% en los “Productos primarios” y de 1,2% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

