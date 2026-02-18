Paro general: ¿qué pasará con los vuelos?

La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) confirmó un paro general de 24 horas con movilización para el próximo 19 de febrero, en caso de que la Cámara de Diputados trate la ley de reforma laboral que ya cuenta con media sanción del Senado.
A través del Informe N°229, difundido este miercoles, el gremio informó que se sumará a las medidas de fuerza anunciadas por las centrales sindicales CTA-T, CTA-A, CGT, CATT y distintas organizaciones sociales.
Según el comunicado, la medida comenzaría a las 00 horas del 19 de febrero y se realizará en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.
Desde el sindicato señalaron que la iniciativa “solo busca quitar derechos y avasallar a la clase trabajadora” y ratificaron su postura de defender las fuentes y condiciones laborales del sector aeronáutico, tanto en empresas privadas como estatales.
En el texto también manifestaron su rechazo a posibles privatizaciones o cierres de compañías como Aerolíneas Argentinas, Intercargo y Fadea, y afirmaron que no claudicarán ante las políticas de ajuste.
De concretarse la medida, podrían registrarse demoras y cancelaciones en vuelos, a la espera de definiciones oficiales sobre el alcance del paro en el sector aerocomercial.