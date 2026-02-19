Secciones
Paro de transporte: ¿qué pasa con los trenes y subtes?

Esta acción gremial surge como respuesta directa al proyecto de reforma laboral, manifestando un rechazo contundente a la normativa que el Gobierno de Javier Milei promueve.

Hace 1 Hs

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte(UGATT) confirmó su participación en la medida de fuerza nacional impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta acción gremial surge como respuesta directa al proyecto de reforma laboral, manifestando un rechazo contundente a la normativa que el Gobierno de Javier Milei promueve.

La resolución conlleva la suspensión total de los servicios de transporte de pasajeros durante el mismo día en que la Cámara de Diputados inicie el tratamiento del proyecto oficial. Que comenzó desde las 00 horas del jueves 19 y finalizará a las 24 horas del mismo. Según el comunicado de la entidad, esta adhesión integra una estrategia coordinada entre diversos sectores de logística y transporte para visibilizar el descontento sindical frente a las propuestas del Poder Ejecutivo.

Es importante aclarar que, en caso de que no se confirme el día de hoy, la sesion para mañana, el paro se trasladará para la semana que viene.

Trenes: todas las líneas estarán paralizadas

Los trenes metropolitanos no circularán durante toda la jornada por la adhesión de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, que representan a trabajadores y maquinistas del sector. Tampoco los de recorrido nacional.

La medida afectará a todas las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires: Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, por lo que no habrá servicios ferroviarios durante el día del paro.

Subte y Premetro: sin servicio

El, el subte y el Premetro permanecerán cerrados. Los sindicatos que agrupan a los trabajadores del sistema confirmaron su participación en la protesta, lo que implica la interrupción total del servicio en todas las líneas.

