Inflación y dólar en Argentina: qué anticipan las consultoras para los próximos dos años

Por su parte, panelistas de FocusEconomics prevén que el tipo de cambio cierre 2026 en torno a $1.728,60 por dólar y alcance los $1.947,4 en 2027. La consultora proyecta un aumento del dólar del 18,8% durante 2026 -desde los $1.455 registrados a fines de 2025-, lo que implicaría una suba unos 6,6 puntos porcentuales inferior a la inflación esperada para ese año.