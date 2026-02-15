La canasta de crianza subió por encima de la inflación: ¿cuánto costó mantener un hijo?

La canasta de crianza para menores de un año subió 3,5% durante enero y se ubicó por encima de la inflación registrada durante el mes, la cual fue del 2,9%. En esta franja etaria, el alza interanual de la canasta con respecto a enero de 2025 ya supera el 21%, de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).