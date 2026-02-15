La canasta de crianza subió por encima de la inflación: ¿cuánto costó mantener un hijo?

La canasta de crianza para menores de un año subió 3,5% durante enero y se ubicó por encima de la inflación registrada durante el mes, la cual fue del 2,9%. En esta franja etaria, el alza interanual de la canasta con respecto a enero de 2025 ya supera el 21%, de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Para los bebés, el valor fue de $476.230, mientras que para los chicos de entre uno y tres años fue de $567.124. Para el rango etario de cuatro a cinco, la canasta de crianza totalizó $483.497.
El indicador que mide el organismo releva, por un lado, los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Por el otro, el costo del cuidado, que es el tiempo en horas requerido para cada uno de los tramos de edad.
Para calcular el índice se tiene en cuenta el costo de la alimentación, la vestimenta, el transporte, la educación, la salud y la vivienda, entre otros servicios esenciales. De acuerdo al Indec, esta medición tiene como objetivo que sea utilizado por el Poder Judicial como referencia en los litigios por cuota alimentaria.
En enero, el costo mensual de bienes y servicios fue de $154.079 para menores de un año; $198.952 entre uno y tres años; $253.390 entre cuatro y cinco años; y $314.331 entre seis y 12 años; mientras que el costo de cuidado fue de $322.151; $368.172; $230.108; y $293.517, respectivamente.
De esta manera, teniendo en cuenta ambos conceptos, el Indec informó que para criar a un hijo de hasta 12 años en enero, en total se necesitaron los siguientes montos: menores de un año $476.230; de uno a tres años $567.124; de cuatro a cinco años $483.497, y de seis a 12 años $607.848.
La variación porcentual de los costos de crianza en el primer mes del año quedó por encima de un Índice de precios al consumidor (IPC) que volvió a subir por quinto mes consecutivo.
El dato de inflación de enero (2,9%) fue el nivel más alto desde marzo de 2025 cuando alcanzó el 3,7%, y llegó en medio de la polémica por la fallida salida del nuevo IPC, que no llegó a ver la luz a partir de una decisión del ministro de Economía, Luis Caputo.
El avance se explicó en gran medida un salto del 4,7%) en alimentos, con fuertes aumentos en la carne. En tanto, comunicación y vivienda también se ubicaron por encima del promedio (3,6% y 3%, respectivamente).
Efecto arrastre
Los datos de la canasta de crianza se conocieron jornadas después de que el mismo organismo oficial revelara que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $ 1.360.299 en enero de 2026 para no ser considerada pobre, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El mismo hogar, compuesto por una pareja y dos hijos, requirió $ 623.990 para cubrir la canasta básica alimentaria y no caer en la indigencia.
Los datos reflejan que tanto la canasta básica total como la alimentaria registraron un incremento del 4,1% respecto de diciembre. En el último mes de 2025, esa misma familia había necesitado $ 1.308.713,26 para superar la línea de pobreza y $ 589.510 para no ser indigente.
El informe se difundió un día después de que el organismo diera a conocer la inflación de enero, que fue del 2,9%, con una variación interanual del 32,4%. Las mediciones se realizan sobre la base de un “adulto equivalente”, parámetro a partir del cual se calculan los requerimientos de cada integrante del hogar según sexo y edad.
Las cifras correspondientes a enero fijan así los nuevos umbrales de ingresos necesarios para los hogares argentinos en función de la evolución de los precios.
A la alza
La inflación en enero de 2026 alcanzó 2,9%, lo que implicó una variación interanual de 32,4%. El dato se publicó en medio de los cuestionamientos tras la salida de Marco Lavagna del organismo y la decisión de postergar la nueva fórmula, que significaba la actualización de la canasta de consumos prevista para este mes.
Entre las categorías analizadas, Alimentos y bebidas no alcohólicas encabezó los aumentos del mes, con una suba del 4,7%. Restaurantes y hoteles registraron el segundo mayor avance, con un 4,1% más.
Dentro del análisis regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo el mayor impacto en la variación mensual, impulsado sobre todo por incrementos en Carnes y derivados, así como en Verduras, tubérculos y legumbres. Por el contrario, las menores subas en el mes correspondieron a Educación, con un 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que registró una baja del 0,5%.
En cuanto a la clasificación por tipo de precios, los Estacionales presentaron el mayor aumento, con un 5,7%, seguidos por el IPC núcleo (2,6%) y los precios Regulados (2,4%).