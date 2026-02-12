Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en enero

El Indec difundió las canastas que miden la pobreza.

GOLPE SENSIBLE. La suba en los alimentos fue la de mayor incidencia en la canasta que mide la inflación. GOLPE SENSIBLE. La suba en los alimentos fue la de mayor incidencia en la canasta que mide la inflación.
Hace 31 Min

Una familia con cuatro integrantes necesitó $1.360.299 para no ser pobre en enero de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, precisó $623.990 para no llegar a ser considerado indigente, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

La variación mensual de la canasta alimentaria (CBA) fue de 5,8%, mientras que la básica total (CBT) fue de 3,9%.

En el reporte de la medición interanual, la canasta alimentaria tuvo una variación de 37,6% y la total fue de 31,6%.

Por primera vez en varios años, el informe de canasta básica se conoció días después del anuncio de la inflación de enero que, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,9% en el primer mes del año y marcó un incremento interanual del 32,4%.

Un adulto necesitó al menos $201.939 para no ser considerado indigente, mientras una familia tipo compuesta por dos mayores y dos niños tuvo que conseguir $623.990 para no quedar bajo esa línea.

En la medición de la pobreza, un adulto solo necesitó $440.226  para no ser considerado pobre, mientras una familia de cuatro zafó de integrar ese conjunto con un piso de $1.360.299.

Temas Instituto Nacional de Estadística y Censos Indec
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caputo analizó la inflación de enero y defendió el rumbo económico

Caputo analizó la inflación de enero y defendió el rumbo económico

Construcción en Argentina: la actividad rebotó en diciembre y creció 6,3% durante el año pasado

Construcción en Argentina: la actividad rebotó en diciembre y creció 6,3% durante el año pasado

¿Qué dejó enero para el proceso de remonetización?

¿Qué dejó enero para el proceso de remonetización?

Inflación: en qué posición quedó la Argentina en el ranking en América Latina tras el dato de enero

Inflación: en qué posición quedó la Argentina en el ranking en América Latina tras el dato de enero

La inflación creció, con alimentos y bebidas haciendo punta en las subas

La inflación creció, con alimentos y bebidas haciendo punta en las subas

Lo más popular
Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”
1

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Chahla, contra las críticas de LLA: “No escucho a quienes no administraron ni un kiosco”
2

Chahla, contra las críticas de LLA: “No escucho a quienes no administraron ni un kiosco”

Najar advirtió que podrían presentarse planteos en la Legislatura contra Acuña por su carta a los jueces
3

Najar advirtió que podrían presentarse planteos en la Legislatura contra Acuña por su carta a los jueces

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión
4

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?
5

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Caso Paulina Lebbos: Mercado admitió que mintió, y ahora la Justicia debe decidir si es condenada
6

Caso Paulina Lebbos: Mercado admitió que mintió, y ahora la Justicia debe decidir si es condenada

Más Noticias
Chahla, contra las críticas de LLA: “No escucho a quienes no administraron ni un kiosco”

Chahla, contra las críticas de LLA: “No escucho a quienes no administraron ni un kiosco”

Najar advirtió que podrían presentarse planteos en la Legislatura contra Acuña por su carta a los jueces

Najar advirtió que podrían presentarse planteos en la Legislatura contra Acuña por su carta a los jueces

Caso Paulina Lebbos: Mercado admitió que mintió, y ahora la Justicia debe decidir si es condenada

Caso Paulina Lebbos: Mercado admitió que mintió, y ahora la Justicia debe decidir si es condenada

El oficialismo salió al cruce de Catalán tras sus críticas a los delegados comunales

El oficialismo salió al cruce de Catalán tras sus críticas a los delegados comunales

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Comentarios