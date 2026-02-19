Secciones
SociedadActualidad

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

La acción gremial surge como respuesta directa al proyecto de reforma laboral y manifiesta un rechazo a la normativa que el Gobierno.

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general? Taxis
Hace 1 Hs

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte(UGATT) confirmó su participación en la medida de fuerza nacional impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta acción gremial surge como respuesta directa al proyecto de reforma laboral y manifiesta un rechazo contundente a la normativa que el Gobierno de Javier Milei promueve.

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

La resolución conlleva la suspensión total de los servicios de transporte de pasajeros durante la jornada en que la Cámara de Diputados inicie el tratamiento del proyecto oficial. El paro comenzará a las 00 horas del jueves 19 y finalizará a las 24 horas del mismo día. Según el comunicado de la entidad, esta adhesión forma parte de una estrategia coordinada entre diversos sectores de logística y transporte para visibilizar el descontento sindical.

¿Qué pasará con los taxis y remises durante el paro del jueves?

La menor disponibilidad de taxis y remises profundizará las dificultades para desplazarse, tras la confirmación de las federaciones del sector en apoyo a la medida. Para la conducción sindical, esta adhesión resultó fundamental para garantizar el impacto del paro y visibilizar el reclamo en las calles.

Las organizaciones nucleadas en la CATT y la UGATT respaldaron la protesta y anticiparon la interrupción total del servicio público de pasajeros durante la jornada legislativa. De esta manera, el compromiso de los gremios del transporte aseguró el alcance masivo de la medida de fuerza en todo el territorio.

Qué pasará a nivel nacional con el transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), confirmó su adhesión al paro, por lo que no habrá servicio de colectivos en todo el país durante la jornada. “No vamos a circular por el acatamiento del paro porque no estamos de acuerdo en las modificaciones que se hicieron: como el tema de las inasistencias, de las enfermedades, de las vacaciones y del banco de horas. O sea, son 20 años de servicio que ahora se modifican y vuelve a foja cero”, dijo César González

Según comunicados oficiales, se sumarán el gremio de La Fraternidad, por lo que tampoco funcionarán los trenes. Además, los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que incluyen camioneros, pilotos, aeronavegantes, taxistas y personal marítimo y fluvial. Por último Metrodelegados anunció que también se adherirán al paro, entonces tampoco habrá servicio de subtes.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Paro de transporte: ¿qué va a pasar con los trenes y subtes?

Paro de transporte: ¿qué va a pasar con los trenes y subtes?

La Asociación Bancaria adhiere al paro general: no habrá bancos el jueves 19 de febrero en todo el país

La Asociación Bancaria adhiere al paro general: no habrá bancos el jueves 19 de febrero en todo el país

Lo más popular
Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
1

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
2

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos
3

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate
4

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados
5

Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”
6

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

Más Noticias
Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Comentarios