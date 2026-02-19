¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

Qué pasará a nivel nacional con el transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), confirmó su adhesión al paro, por lo que no habrá servicio de colectivos en todo el país durante la jornada. “No vamos a circular por el acatamiento del paro porque no estamos de acuerdo en las modificaciones que se hicieron: como el tema de las inasistencias, de las enfermedades, de las vacaciones y del banco de horas. O sea, son 20 años de servicio que ahora se modifican y vuelve a foja cero”, dijo César González.