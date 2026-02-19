¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte(UGATT) confirmó su participación en la medida de fuerza nacional impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta acción gremial surge como respuesta directa al proyecto de reforma laboral y manifiesta un rechazo contundente a la normativa que el Gobierno de Javier Milei promueve.
La resolución conlleva la suspensión total de los servicios de transporte de pasajeros durante la jornada en que la Cámara de Diputados inicie el tratamiento del proyecto oficial. El paro comenzará a las 00 horas del jueves 19 y finalizará a las 24 horas del mismo día. Según el comunicado de la entidad, esta adhesión forma parte de una estrategia coordinada entre diversos sectores de logística y transporte para visibilizar el descontento sindical.
¿Qué pasará con los taxis y remises durante el paro del jueves?
La menor disponibilidad de taxis y remises profundizará las dificultades para desplazarse, tras la confirmación de las federaciones del sector en apoyo a la medida. Para la conducción sindical, esta adhesión resultó fundamental para garantizar el impacto del paro y visibilizar el reclamo en las calles.
Las organizaciones nucleadas en la CATT y la UGATT respaldaron la protesta y anticiparon la interrupción total del servicio público de pasajeros durante la jornada legislativa. De esta manera, el compromiso de los gremios del transporte aseguró el alcance masivo de la medida de fuerza en todo el territorio.
Qué pasará a nivel nacional con el transporte
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), confirmó su adhesión al paro, por lo que no habrá servicio de colectivos en todo el país durante la jornada. “No vamos a circular por el acatamiento del paro porque no estamos de acuerdo en las modificaciones que se hicieron: como el tema de las inasistencias, de las enfermedades, de las vacaciones y del banco de horas. O sea, son 20 años de servicio que ahora se modifican y vuelve a foja cero”, dijo César González.
Según comunicados oficiales, se sumarán el gremio de La Fraternidad, por lo que tampoco funcionarán los trenes. Además, los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que incluyen camioneros, pilotos, aeronavegantes, taxistas y personal marítimo y fluvial. Por último Metrodelegados anunció que también se adherirán al paro, entonces tampoco habrá servicio de subtes.