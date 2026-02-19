Reforma laboral, EN VIVO: avanza el debate en Diputados y la votación llegaría pasada la medianoche

Pasadas las 14, el oficialismo logró abrir el recinto de la Cámara baja para avanzar con el tratamiento del proyecto, al reunir un quorum de 130 legisladores. En medio de la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la paralización del transporte se perfilaba como un obstáculo adicional para asegurar la presencia de los diputados. De hecho, desde el propio bloque libertario admitieron el envío de autos para trasladar legisladores y blindar la sesión.