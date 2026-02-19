Reforma laboral, EN VIVO: avanza el debate en Diputados y la votación llegaría pasada la medianoche
La Cámara de Diputados sesiona para aprobar con cambios el proyecto de reforma laboral. De conseguir la sanción, el proyecto volverá al Senado para su sanción definitiva, el viernes 27.
Pasadas las 14, el oficialismo logró abrir el recinto de la Cámara baja para avanzar con el tratamiento del proyecto, al reunir un quorum de 130 legisladores. En medio de la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la paralización del transporte se perfilaba como un obstáculo adicional para asegurar la presencia de los diputados. De hecho, desde el propio bloque libertario admitieron el envío de autos para trasladar legisladores y blindar la sesión.
Además del respaldo de sus aliados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento Integración y Desarrollo (MID), el quorum también se alcanzó con el acompañamiento de dirigentes vinculados a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).
En la reunión de jefes de bloque, conocida como labor parlamentaria, no hubo acuerdo respecto de los lineamientos de la sesión. Mientras el oficialismo impulsa un debate acotado -de nueve horas y con 40 oradores-, la oposición reclama una discusión sin limitaciones. La definición final se resolverá por mayoría en el recinto.
“Mínimo 13 horas de debate”, anticipó Martín Menem al salir del encuentro. Según su estimación, la votación se produciría durante la madrugada.
El Gobierno consiguió además el dictamen del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado. Para asegurar el acompañamiento de sus aliados, aceptó eliminar el artículo 44, que limitaba las licencias médicas por enfermedad. Esta modificación obliga a que, si el texto es aprobado en Diputados, regrese a la Cámara alta para su revisión final.
Aunque en el oficialismo confían en que la iniciativa será aprobada en general sin mayores sobresaltos, el foco está puesto en la votación en particular, que se prevé volverá a desglosarse por títulos. Allí aparecen al menos dos puntos sensibles que podrían sufrir modificaciones.