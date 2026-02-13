Secciones
Política

"Relojería legislativa": por qué Victoria Villarruel demora el envío de la reforma laboral a Diputados

La gran cantidad de cambios votados en el recinto obliga a una revisión técnica "artículo por artículo". El oficialismo busca evitar errores de redacción antes de la batalla final en la Cámara Baja.

Milei y Villarruel. Milei y Villarruel.
Hace 1 Hs

La media sanción de la reforma laboral en el Senado entró en una fase de revisión minuciosa. La vicepresidenta Victoria Villarruel aún no giró el expediente a la Cámara de Diputados, una demora que en la Presidencia de la Cámara Alta atribuyen estrictamente a la complejidad técnica del texto final. El objetivo es consolidar un documento que integre con precisión quirúrgica las múltiples modificaciones y "fe de erratas" que surgieron durante el debate en el recinto.

Fuentes parlamentarias confirmaron que este proceso de "armonización" es más lento de lo habitual debido al volumen de correcciones aceptadas a último momento. "La prioridad es que el texto que reciba la Cámara Baja sea un reflejo fiel de lo votado, sin margen para inconsistencias legales o interpretaciones contradictorias que puedan empantanar el trámite", explicaron.

Desde el entorno de Villarruel descartaron cualquier trasfondo político en la demora. Sin embargo, el tiempo apremia, ya que el Gobierno de Javier Milei aspira a que la ley sea sancionada definitivamente antes del 1 de marzo, cuando se inaugure el período de sesiones ordinarias. 

Mientras tanto, en Diputados el bloque oficialista aguarda el envío para activar las comisiones y asegurar que los acuerdos alcanzados en el Senado se mantengan inalterables.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaJavier MileiVictoria VillarruelGobierno de Milei
