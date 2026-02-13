"Relojería legislativa": por qué Victoria Villarruel demora el envío de la reforma laboral a Diputados

La media sanción de la reforma laboral en el Senado entró en una fase de revisión minuciosa. La vicepresidenta Victoria Villarruel aún no giró el expediente a la Cámara de Diputados, una demora que en la Presidencia de la Cámara Alta atribuyen estrictamente a la complejidad técnica del texto final. El objetivo es consolidar un documento que integre con precisión quirúrgica las múltiples modificaciones y "fe de erratas" que surgieron durante el debate en el recinto.