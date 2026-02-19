El FMI respaldó la reforma laboral y elogió la acumulación reservas del Banco Central

En coincidencia con la jornada de paro general en Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) brindó un fuerte respaldo al proyecto de reforma laboral que debate el Congreso. Julie Kozack, vocera del organismo, afirmó en Washington que la iniciativa es clave para "reducir la informalidad y sostener la creación de puestos de trabajo".
Kozack destacó que la agenda oficial busca consolidar los "impresionantes logros de estabilización" alcanzados por la gestión de Javier Milei. En este sentido, el FMI remarcó la importancia de mantener el ancla fiscal con "déficit cero" como requisito esencial para que el país recupere el acceso a los mercados internacionales y fortalezca su capacidad de respuesta ante eventuales crisis externas.
La vocera resaltó que, en el FMI, están “especialmente confiados por las reciente mejoras en los regímenes monetarios y cambiarios, y por las compras diarias de moneda extranjera para cumplir con las obligaciones de deuda de Argentina y reconstruir su colchón de reservas. Desde el comienzo del año, el Banco Central ha comprado más de 2.000 millones en moneda extranjera”.
Kozack valoró las compras diarias de divisas y las mejoras en el régimen cambiario, señalando que la acumulación de reservas será el pilar para garantizar la estabilidad externa de la Argentina.