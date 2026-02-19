El FMI respaldó la reforma laboral y elogió la acumulación reservas del Banco Central

La vocera resaltó que, en el FMI, están “especialmente confiados por las reciente mejoras en los regímenes monetarios y cambiarios, y por las compras diarias de moneda extranjera para cumplir con las obligaciones de deuda de Argentina y reconstruir su colchón de reservas. Desde el comienzo del año, el Banco Central ha comprado más de 2.000 millones en moneda extranjera”.