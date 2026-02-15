Reforma laboral: las claves del proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado

Se establece además que esa indemnización será la única compensación por despido sin causa, con créditos laborales que se actualizarán por IPC más un 3% anual. También se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs, con posibilidad de suba si lo dispone el Ejecutivo. Y se habilita el pago en cuotas de sentencias laborales: hasta seis pagos para grandes empresas y 12 para Mipymes o empleadores individuales. En materia de antigüedad, si el trabajador vuelve a la misma firma luego de más de tres años, el período previo no contará.