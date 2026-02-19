Pablo Yedlin, sobre la reforma laboral: “No le podemos dar esta victoria a los libertarios”
En la antesala a la sesión en la Cámara de Diputados, el legislador Pablo Yedlin ratificó que votará en contra de la reforma laboral impulsada por el oficialismo y aseguró que su bloque, Unión por la Patria, intentará impedir el quórum para frenar el tratamiento exprés de la iniciativa.
“Sí, nuestro bloque va a votar en contra porque venimos sosteniendo que esta ley de modernización laboral no moderniza nada y, muy por el contrario, quita derechos a los trabajadores”, afirmó el diputado a LA GACETA.
Según explicó, el proyecto no sólo elimina estatutos específicos, entre ellos el del periodismo, sino que modifica aspectos centrales del régimen laboral argentino. “Se acaba, digamos, el despido sin causa como lo conocíamos. Eso era parte de la defensa del trabajador argentino y fue uno de los pilares de nuestra clase media”, sostuvo.
La postura de los diputados tucumanos
De los nueve diputados nacionales por Tucumán, cuatro del bloque La Libertad Avanza -Mariano Campero, Gerardo Huesen, Soledad Molinuevo y Federico Pelli- votarían a favor. También acompañarían Gladys Medina y Elia Fernández, del Bloque Independencia, alineado con el gobernador Osvaldo Jaldo.
En cambio, Yedlin y Carlos Cisneros ya confirmaron su rechazo, y se espera que Javier Noguera adopte la misma postura.
Para el legislador peronista, el eje inmediato no es sólo el voto sino la posibilidad de que la sesión se concrete. “Lo más importante quizás, más allá del voto, es el quórum. La Coalición Cívica, Provincias Unidas y nosotros no vamos a dar quórum porque esta es una discusión que se dio entre gallos y medianoche”, cuestionó.
Críticas al procedimiento
Yedlin denunció falta de debate y apuro en el tratamiento parlamentario. “En el Senado nadie conocía los artículos. Después se sorprendieron con el artículo 44. Ayer nos llevaron a las patadas en comisión para sacar un dictamen que nadie tuvo tiempo de revisar”, afirmó.
Ese artículo -que reducía el pago durante licencias médicas- finalmente sería retirado del texto. Sin embargo, para el diputado, el problema excede ese punto. “Hoy estamos discutiendo mucho más que ese artículo. No entendemos cuál es la urgencia”. Y añadió: “Para mí es absolutamente política. Posiblemente haya algún compromiso con el Fondo Monetario. Pero es política”.
“Cambiar el sistema”
El diputado también cuestionó la orientación general del gobierno de Javier Milei. “Este gobierno no viene a administrar la cosa pública, viene a cambiar el sistema para transformarnos en un país al estilo de Perú, donde un grupo pequeño la pasa muy bien y la gran mayoría la sufre”, advirtió.
En ese sentido, vinculó la discusión con la situación económica y el cierre de empresas. “Ninguna ley laboral genera empleo. El empleo se genera con políticas de industrialización. Mirá el caso de Estados Unidos: Trump quiere generar empleo industrializando, no abriendo la economía sin límites. Nosotros estamos haciendo lo contrario”, sostuvo.
Impacto en Tucumán
Uno de los puntos que más preocupan al legislador es el efecto fiscal de la eliminación de impuestos a bienes suntuarios, como yates o autos de alta gama. Según sus cálculos, al tratarse de tributos coparticipables, Tucumán podría perder alrededor de 130 mil millones de pesos anuales.
“Después te quieren compensar con 10 o 20 mil millones que nunca cubren lo que se pierde. Además, ¿a quién le bajan los impuestos? No bajan el IVA ni Ganancias a las categorías más bajas. Le bajan impuestos a los que tienen yates o autos de alta gama”, criticó.
Una disputa también política
Más allá del contenido técnico, Yedlin planteó la discusión en clave política de mediano plazo. “Aquellos gobernadores y aquellas personas que sabemos que en 2027 tendremos que enfrentar a La Libertad Avanza, no le podemos dar tampoco ni en lo político esta victoria a los libertarios”, enfatizó.
Y concluyó: “Ojalá seamos suficientes los diputados que no demos quórum para prolongar la discusión y evitar que aparezcan otros artículos 44 debajo de la línea de flotación que terminen perjudicando a los trabajadores argentinos”.