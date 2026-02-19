Pablo Yedlin, sobre la reforma laboral: “No le podemos dar esta victoria a los libertarios”

Para el legislador peronista, el eje inmediato no es sólo el voto sino la posibilidad de que la sesión se concrete. “Lo más importante quizás, más allá del voto, es el quórum. La Coalición Cívica, Provincias Unidas y nosotros no vamos a dar quórum porque esta es una discusión que se dio entre gallos y medianoche”, cuestionó.