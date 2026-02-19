Las últimas imágenes públicas del príncipe Andrés antes de su detención por el caso Epstein

La detención de Andrés ocurrió pocos días después de que abandonara definitivamente Windsor y se trasladara temporalmente a Wood Farm, la residencia donde se retiró su padre, Felipe de Edimburgo. Su mudanza definitiva estaba prevista a Marsh Farm. El 4 de febrero dejó el Royal Lodge, su hogar desde 2003. En medio del escándalo, el hermano de Carlos III también perdió su título y condecoraciones, en un intento de proteger la imagen de la Familia Real de Inglaterra.