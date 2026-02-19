Secciones
Las últimas imágenes públicas del príncipe Andrés antes de su detención por el caso Epstein

El hermano menor del rey Carlos fue arrestado el jueves bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por acusaciones de haber enviado documentos gubernamentales confidenciales a Jeffrey Epstein.

Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

La detención del príncipe Andrés por su presunta vinculación con el caso de Jeffrey Epstein marcó un punto de inflexión en uno de los escándalos más resonantes que involucraron a la realeza británica. La noticia sacudió al Reino Unido y al mundo, y volvió a poner en primer plano sus últimas apariciones públicas antes de que la causa judicial avanzara y cambiara para siempre su situación institucional.

La detención de Andrés ocurrió pocos días después de que abandonara definitivamente Windsor y se trasladara temporalmente a Wood Farm, la residencia donde se retiró su padre, Felipe de Edimburgo. Su mudanza definitiva estaba prevista a Marsh Farm. El 4 de febrero dejó el Royal Lodge, su hogar desde 2003. En medio del escándalo, el hermano de Carlos III también perdió su título y condecoraciones, en un intento de proteger la imagen de la Familia Real de Inglaterra.

El Palacio de Buckingham apoya la investigación tras la detención del príncipe Andrés por el caso Epstein

La reciente detención se produjo en un contexto en el que el Palacio de Buckingham ya había iniciado medidas contra Andrés Mountbatten-Windsor, incluyendo el retiro de sus títulos y su salida de la residencia que ocupaba en Windsor, en las afueras de Londres, una acción que la monarquía calificó como imprescindible pese a que el implicado negaba las acusaciones.

La institución confirmó además que cooperará con cualquier requerimiento de la Policía del Valle del Támesis y aclaró que corresponde al propio Andrés responder por las denuncias, en medio de la "profunda preocupación" expresada por el rey Carlos III

La reacción oficial siguió a la difusión de nuevos documentos judiciales sobre su vínculo con Jeffrey Epstein, entre ellos imágenes en las que aparece junto a una mujer en un lugar que BBC Verify identificó como la residencia del empresario en Nueva York. 

En octubre de 2025, Andrés ya había anunciado su renuncia a todos sus títulos para no afectar el trabajo de la Corona, tras haberse retirado de sus funciones públicas en 2019.

