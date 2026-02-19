El rey Carlos III, tras la detención del príncipe Andrés: “La ley debe seguir su curso”

El príncipe Andrés, duque de York y hermano del rey británico Carlos III, fue detenido hoy por la policía del Reino Unido en el marco de la investigación vinculada al financista estadounidense Jeffrey Epstein. La noticia, que rápidamente recorrió el mundo, reavivó el debate sobre los vínculos del exmiembro activo de la realeza con el magnate condenado por delitos sexuales y volvió a colocar a la monarquía bajo una fuerte presión pública.