El rey Carlos III, tras la detención del príncipe Andrés: “La ley debe seguir su curso”

El monarca británico se pronunció luego del arresto de su hermano en el marco de la investigación vinculada a Jeffrey Epstein; expresó su “pleno apoyo y cooperación” con las autoridades.

Hace 3 Hs

El príncipe Andrés, duque de York y hermano del rey británico Carlos III, fue detenido hoy por la policía del Reino Unido en el marco de la investigación vinculada al financista estadounidense Jeffrey Epstein. La noticia, que rápidamente recorrió el mundo, reavivó el debate sobre los vínculos del exmiembro activo de la realeza con el magnate condenado por delitos sexuales y volvió a colocar a la monarquía bajo una fuerte presión pública.

El arresto se produjo en su residencia de Sandringham, el mismo día en que Andrés Mountbatten-Windsor cumplió 66 años. Según trascendió, la detención está relacionada con presuntas irregularidades en el ejercicio de funciones públicas, filtración de información confidencial y acusaciones previas de conducta inapropiada en el contexto del caso Epstein. La investigación se encuentra en curso y, hasta el momento, no existe una sentencia judicial.

El comunicado del rey Carlos III

Tras conocerse la detención, el rey Carlos III emitió un comunicado oficial en el que fijó la postura de la Casa Real. En el texto, el monarca evitó realizar valoraciones personales y remarcó su respeto por el proceso judicial.

“Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga esta cuestión de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes. En esto, como he dicho antes, cuentan con nuestro pleno y sincero apoyo y cooperación”, señala el documento difundido por diversos medios británicos.

El ex príncipe Andrés y su pasado como héroe de Malvinas que la corona británica se empeña por borrar

El ex príncipe Andrés y su pasado como héroe de Malvinas que la corona británica se empeña por borrar

En otro tramo, el soberano subrayó su decisión de mantener distancia institucional respecto del caso: “La ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes”.

Las palabras del rey buscan reforzar la idea de independencia entre la Corona y el proceso judicial, en un momento especialmente sensible para la institución.

Un presente complejo y años de escándalos

El presente judicial de Andrés se suma a una serie de controversias que, en los últimos años, lo alejaron progresivamente de la vida pública. El duque de York había renunciado a sus títulos honoríficos y fue desplazado de funciones oficiales, además de abandonar su residencia en Royal Lodge en medio de crecientes cuestionamientos.

Las últimas imágenes públicas del príncipe Andrés antes de su detención por el caso Epstein

Las últimas imágenes públicas del príncipe Andrés antes de su detención por el caso Epstein

Su vínculo con Epstein ya había generado un fuerte impacto internacional, especialmente tras denuncias de abuso sexual que derivaron en acuerdos extrajudiciales en Estados Unidos. Aunque Andrés negó reiteradamente las acusaciones, su imagen pública quedó seriamente deteriorada.

