Todo sobre la detención del príncipe Andrés: quiénes son sus hijas y de qué se le imputa en el caso Epstein

El nombre de príncipe Andrés volvió a ocupar el centro de la escena internacional tras su reciente detención en el Reino Unido, en el marco de la investigación por sus vínculos con el financista Jeffrey Epstein. El hermano del rey Carlos III fue arrestado en su residencia de Sandringham bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público”, una acusación vinculada a la presunta filtración de información confidencial y a su relación con el empresario, condenado por delitos sexuales.