Todo sobre la detención del príncipe Andrés: quiénes son sus hijas y de qué se le imputa en el caso Epstein

El Príncipe Andrés volvió al centro de la escena tras su detención y las nuevas revelaciones sobre su vínculo con el financista Jeffrey Epstein. El caso reactivó el interés por su vida personal, su rol dentro de la familia real británica y quiénes son sus hijas.

Hace 2 Hs

El nombre de príncipe Andrés volvió a ocupar el centro de la escena internacional tras su reciente detención en el Reino Unido, en el marco de la investigación por sus vínculos con el financista Jeffrey Epstein. El hermano del rey Carlos III fue arrestado en su residencia de Sandringham bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público”, una acusación vinculada a la presunta filtración de información confidencial y a su relación con el empresario, condenado por delitos sexuales. 

La detención, confirmada por la Policía del Valle del Támesis, se produjo mientras avanzan las investigaciones impulsadas por la publicación de nuevos documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que reavivaron el escándalo y colocaron nuevamente al exmiembro de la familia real bajo escrutinio judicial y mediático.  

En este contexto, también resurge el interés por su entorno familiar, en particular por sus hijas, Beatriz de York y Eugenia de York, mientras el caso plantea interrogantes sobre las acusaciones que enfrenta, su rol dentro de la monarquía y las consecuencias personales e institucionales derivadas de su arresto.

¿Qué edad tiene el príncipe Andrés?

Andrew Albert Christian Edward nació el 19 de febrero de 1960 en el Palacio de Buckingham y actualmente tiene 66 años. Es el tercer hijo de la reina Isabel II y del príncipe Felipe de Edimburgo. A lo largo de varias décadas fue una de las figuras más reconocidas de la familia real británica, en parte por su participación en la Marina Real, donde prestó servicio durante la guerra de las Malvinas en 1982.

¿Quiénes son su esposa e hijas?

En 1986 contrajo matrimonio con Sarah Ferguson, conocida como Fergie, en una boda que tuvo gran repercusión mediática. La pareja fue protagonista de la escena pública durante los años 80 y comienzos de los 90, hasta su separación en 1992 y posterior divorcio en 1996. Pese a ello, conservaron una buena relación y continúan residiendo en la misma propiedad, Royal Lodge, en Windsor. Fruto de ese vínculo nacieron sus dos hijas, Beatriz y Eugenia de York.

El príncipe Andrés y su relación con el caso Epstein

La principal acusación contra Andrés fue presentada por Virginia Giuffre, activista australoestadounidense que denunció haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con él cuando era menor, tras haber sido captada por la red de Epstein.

El príncipe rechazó de manera categórica todas las acusaciones. En 2019, brindó una entrevista a la BBC que recibió fuertes críticas por la forma en que abordó la situación.

En 2022, la demanda civil iniciada en Estados Unidos concluyó con un acuerdo extrajudicial entre Andrés y Giuffre, que incluyó el pago de una suma millonaria cuyo monto no fue divulgado oficialmente, sin que ello implicara una admisión de culpabilidad. Cabe destacar que no fue condenado penalmente, ya que el proceso correspondía al ámbito civil y finalizó mediante ese acuerdo.

