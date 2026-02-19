¿Quién es Andrés Mountbatten-Windsor?: de príncipe-oveja negra, a acusado en el caso Epstein

El nombre del ex príncipe Andrés del Reino Unido resuena desde hace años entre los permanentes involucrados en las fiestas y la vida nocturna. Hace apenas unas horas, en su 66° cumpleaños, el también ex duque de York fue arrestado, según confirmó la cadena BBC. El tercer hijo de la fallecida reina Isabel II está acusado de “conducta inapropiada en cargo público” a raíz de su vínculo con el pederasta Jeffrey Epstein.
Según informó la cadena periodística británica, al menos ocho vehículos policiales ingresaron a Sandringham, la finca en la que reside Andrés Mountbatten-Windsor, el nombre civil del involucrado. “La Policía de Thames Valley estaba evaluando una denuncia por el supuesto intercambio de material confidencial por parte del ex príncipe con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein”, publicaron desde el portal web.
Quién es el príncipe Andrés de Inglaterra
Pese a ser el tercero en la línea sucesoria al trono de Inglaterra –después de sus hermanos mayores Carlos y Ana–, Andrés quedó desvinculado de la realeza recientemente. Según trascendió, el rey Carlos III logró llegar a un acuerdo con él para que renunciara a todos los cargos que recibía en su investidura. Aunque la quita de los títulos no fue oficial, sí fue apartado del tratamiento de Alteza Real y de la representación de las tareas que ellos implicaban.
Pero su reclusión de la vida pública había empezado ya en 2019, cuando renunció también a ser el representante de Comercio e Inversión del Reino Unido a raíz de la publicación de su nombre entre las listas de Epstein. La activista Virginia Giuffre declaró que en 2001 fue obligada por Jeffrey Epstein y su esposa, Ghislaine Maxwell, a mantener relaciones sexuales con Mountbatten-Windsor. Tenía 17 años. “Me daba asco, pero sabía que tenía que hacerlo para estar contento porque era lo que Jeffrey y Ghislaine esperaban de mí”, relató.
Juventud y vida privada del príncipe Andrés de Inglaterra
Nacido en el Palacio de Buckingham, Reino Unido, Andrés cursó sus estudios en la Heatherdown Preparatory School y en Gordonstoun, la misma escuela a la que asistieron su hermano mayor y su padre, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. A sus 18 años ingresó en la Marina Real Británica y en 1982 participó como piloto de helicópteros en la Guerra de las Islas Malvinas.
Se casó en 1986 con Sarah Ferguson, también descendiente de la familia real, a quien conoció gracias a un encuentro acordado por Diana Spencer, princesa de Gales. Juntos tuvieron dos hijas: la princesa Beatriz, nacida en 1988, y la princesa Eugenia, nacida en 1990. Se separaron en 1992, cuando se filtraron escandalosas fotos de Ferguson con el financista estadounidense John Bryan besándole los pies. El divorcio se oficializó en 1996.
Desde su juventud, Andrés Mountbatten-Windsor siempre demostró un perfil polémico: desde ataques a la prensa hasta ventas y negocios sospechosos atravesaron con gran repercusión la vida y carrera real del entonces príncipe. Su relación con Epstein no fue la única cuestionada. También lo fue la amistad que mantenía con Said Khadafi, hijo del ex dictador libio, y con un traficante de armas condenado.