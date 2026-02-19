¿Quién es Andrés Mountbatten-Windsor?: de príncipe-oveja negra, a acusado en el caso Epstein

Pero su reclusión de la vida pública había empezado ya en 2019, cuando renunció también a ser el representante de Comercio e Inversión del Reino Unido a raíz de la publicación de su nombre entre las listas de Epstein. La activista Virginia Giuffre declaró que en 2001 fue obligada por Jeffrey Epstein y su esposa, Ghislaine Maxwell, a mantener relaciones sexuales con Mountbatten-Windsor. Tenía 17 años. “Me daba asco, pero sabía que tenía que hacerlo para estar contento porque era lo que Jeffrey y Ghislaine esperaban de mí”, relató.