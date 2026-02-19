¿Por qué el Príncipe Andrés perdió sus títulos? El oscuro acuerdo que lo borró de la Familia Real

En un comunicado escueto pero demoledor, el Palacio de Buckingham anunció que Andrés perdía sus títulos militares honoríficos y sus patrocinios reales. Se le prohibió el uso del tratamiento de "Su Alteza Real" en cualquier contexto oficial. De la noche a la mañana, el hombre que caminaba detrás de la soberana pasó a ser, a efectos prácticos, un ciudadano privado con un apellido ilustre pero tóxico.