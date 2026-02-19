¿Por qué el Príncipe Andrés perdió sus títulos? El oscuro acuerdo que lo borró de la Familia Real
De ser el héroe de la Guerra de Malvinas al ostracismo absoluto. Tras el escándalo de Jeffrey Epstein y una entrevista que sepultó su imagen, el Príncipe Andrés se convirtió en el gran dolor de cabeza de la Corona. ¿Cómo fue que el hijo predilecto de Isabel II terminó despojado de sus títulos por su propio hermano, el Rey Carlos III?
Ni las medallas de la Guerra de Malvinas, ni el blindaje de ser el hijo favorito de Isabel II, pudieron salvarlo. Lo que comenzó como una amistad incómoda con el magnate Jeffrey Epstein terminó devorando la carrera pública de Andrés de York, dejándolo en un limbo donde es príncipe por nombre, pero paria por elección de la propia Corona.
La entrevista que fue un suicidio mediático
Todo análisis sobre la caída de Andrés comienza y termina en el mismo lugar: un set de televisión de la BBC en 2019. En un intento desesperado —y asombrosamente torpe— por limpiar su imagen, el Duque de York se sentó frente a la periodista Emily Maitlis. El resultado fue un desastre de relaciones públicas sin precedentes.
Andrés no solo falló en mostrar empatía por las víctimas de Epstein; ofreció coartadas que rozaron el absurdo, como su supuesta "incapacidad de sudar" para desmentir un encuentro en una discoteca londinense. Esa noche, el Reino Unido no vio a un dignatario defendiéndose; vio a un hombre desconectado de la realidad.
El hachazo de la Reina
La estocada final no llegó de la justicia estadounidense, sino de su propia madre. En enero de 2022, ante el avance de la demanda civil por abuso sexual interpuesta por Virginia Giuffre, la Reina Isabel II tomó la decisión más difícil de su reinado: sacrificar a su hijo para salvar la institución.
En un comunicado escueto pero demoledor, el Palacio de Buckingham anunció que Andrés perdía sus títulos militares honoríficos y sus patrocinios reales. Se le prohibió el uso del tratamiento de "Su Alteza Real" en cualquier contexto oficial. De la noche a la mañana, el hombre que caminaba detrás de la soberana pasó a ser, a efectos prácticos, un ciudadano privado con un apellido ilustre pero tóxico.
El acuerdo del silencio
Para evitar el banquillo de los acusados en Nueva York, Andrés terminó firmando un acuerdo millonario extrajudicial con Giuffre. Aunque el documento no incluía una admisión de culpabilidad, el pago de una suma estimada en 12 millones de libras esterlinas fue interpretado por la opinión pública como la confesión final de un hombre que prefería pagar antes que enfrentar un jurado.
Detención
El exduque de York quedó bajo custodia este jueves, según informó la BBC. Lo investigan por presuntas irregularidades vinculadas al millonario y a su red de delitos sexuales.
La BBC ha compartido un comunicado emitido por la policía de Thames Valley tras llevar al ex príncipe a las dependencias policiales: “Como parte de la investigación, hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia policial en este momento".