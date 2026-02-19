Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, fue arrestado por la policía británica en el marco de la investigación relacionada con el financista Jeffrey Epstein. El exduque de York quedó bajo custodia este jueves, según informó la BBC. Lo investigan por presuntas irregularidades vinculadas al millonario y a su red de delitos sexuales.
La BBC ha compartido un comunicado emitido por la policía de Thames Valley tras llevar al ex príncipe a las dependencias policiales: “Como parte de la investigación, hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia policial en este momento".
El arresto se enmarca en un proceso que desde hace años mantiene al príncipe bajo el foco público y judicial debido a su relación personal con Epstein, quien fue acusado de abuso y explotación sexual. La detención representa un nuevo capítulo en la investigación, que busca profundizar en los contactos, encuentros y posibles implicaciones del miembro de la familia real británica en el entramado que rodeó al financista.
Nuevas pruebas complican al príncipe Andrés: correos, viajes oficiales y el ‘Lolita Express’
La detención del príncipe Andrés se concretó luego de que el Departamento de Justicia estadounidense hiciera públicos millones de documentos, incluidos correos electrónicos y otras comunicaciones. En ese material se señala que el hermano menor del rey Carlos III podría haber transmitido información sensible del gobierno británico a Jeffrey Epstein mientras se desempeñaba como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión entre 2001 y 2011.
Asimismo, las nuevas revelaciones sostienen que el exduque habría utilizado el avión privado de Epstein, conocido como ‘Lolita Express’, para trasladar jóvenes al Reino Unido y permitir su ingreso al Palacio de Buckingham mediante accesos secundarios, sin los controles habituales. Entre los correos difundidos se incluyen invitaciones enviadas por Andrés a Epstein y a una mujer rumana para cenar en el palacio en 2010, dos años después de la condena del empresario por delitos sexuales con menores.
Este jueves 19 de febrero, Andrés celebra su cumpleaños número 66 en medio de una de las etapas más complejas de su vida. Tras renunciar a sus títulos reales por su vínculo con el caso Epstein, su rutina está atravesada por su exclusión de las actividades oficiales del palacio y el impacto continuo del escándalo que lo mantiene bajo constante atención mediática.