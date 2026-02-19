El ex príncipe Andrés y su pasado como héroe de Malvinas que la corona británica se empeña por borrar

El conflicto bélico dejó imágenes que reforzaron su perfil público. Una de las más recordadas ocurrió el 17 de septiembre de 1982, cuando el joven Andrés regresó al puerto de Portsmouth, en el sur de Inglaterra. Sonriente y con uniforme naval, fue recibido por una multitud que lo aclamaba. La escena quedó inmortalizada en una fotografía en la que muerde el tallo de una rosa entregada por su madre, gesto que sintetizó el clima de celebración tras el final de la contienda.