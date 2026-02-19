Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional llegará hoy al recinto de la Cámara de Diputados en medio de un clima de fuerte tensión política y sindical, tras firmar dictamen en el debate de comisiones y con la eliminación del artículo 44. La discusión estará atravesada por movilizaciones en distintos puntos del país y por un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que promete un alto nivel de acatamiento.
Luego de que los gremios de La Fraternidad (trenes) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaran su adhesión al paro de 24 horas, el Gobierno nacional intimó a ambas entidades a abstenerse de participar de la huelga. A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, advirtió que se encuentra vigente una conciliación laboral obligatoria que debe ser acatada, por lo que “la adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento”. Además, señaló que los gremios podrían enfrentar sanciones, incluso la eventual pérdida de su personería gremial.
En particular, la UTA se encuentra alcanzada por una conciliación obligatoria dictada el 11 de febrero, en el marco de un conflicto salarial con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap). La medida suspendió el conflicto por un plazo de dos semanas hasta el 26 de febrero. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el sindicato mantenía su adhesión al paro y las protestas seguían programadas.
En Tucumán, UTA anunció la adhesión total lo que dejó sin servicio de colectivos a toda la provincia. “No vamos a circular por el acatamiento del paro porque no estamos de acuerdo con las modificaciones que se hicieron, como el tema de las inasistencias, las enfermedades, las vacaciones y el banco de horas. Son 20 años de servicio que ahora se modifican y vuelven a foja cero”, sostuvo el secretario general César González en una entrevista con LG Play.
Movilizaciones
Las movilizaciones se realizarán desde distintos puntos de la capital tucumana y confluirán a las 11 en la plaza Independencia. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, marcharán desde las 9 desde el puente Lucas Córdoba, mientras que gremios como Adiunt y Sitas lo harán desde plaza Yrigoyen. También adhieren la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (Apunt), con paro sin asistencia a los lugares de trabajo.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a marchar desde la sede gremial, ubicada en Buenos Aires 672, “en defensa de nuestros derechos, nuestros salarios y nuestras condiciones de trabajo”. En tanto, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Lucinda Espeche, y la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), encabezada por Hugo Brito, confirmaron su adhesión a la medida, aunque sin movilización.
Sin fútbol por el paro
La protesta también impactará en el calendario deportivo. La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) confirmó su adhesión al paro general, lo que derivó en la suspensión de partidos de la Liga Profesional debido a la imposibilidad de garantizar el personal necesario para los encuentros.
Uno de los compromisos postergados es el que debían disputar Atlético Tucumán e Instituto, programado para hoy a las 19.30 en el estadio Monumental “Presidente Perón” de Córdoba. El encuentro fue reprogramado para mañana, dado que el plantel tucumano ya se encuentra en “La Docta” y el calendario del Torneo Apertura 2026 no tendrá pausas por la cita mundialista de mitad de año.
La postura de Jaldo
En conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al paro convocado por la CGT y llamó a actuar con “prudencia y responsabilidad”. “Estamos en democracia y siempre y cuando sea un paro que esté dentro de las leyes y las reglamentaciones, hay que respetarlo”, afirmó. No obstante, el mandatario expresó reparos sobre la efectividad de estas medidas. “Yo respeto la decisión de la CGT, pero ¿después del paro qué? Nada, seguimos iguales”, cuestionó.
El gobernador sostuvo que, si bien el derecho a huelga está garantizado, muchas veces estas acciones “no aportan nada” y paralizan la actividad económica. “Tenemos que ser muy prudentes. Estamos en una Argentina que tiene muchos problemas. Nosotros, los distritos del interior, estamos con muchas dificultades y hay que ser muy responsables en las medidas que se toman”, concluyó.