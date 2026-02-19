Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

La postura de Jaldo

En conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al paro convocado por la CGT y llamó a actuar con “prudencia y responsabilidad”. “Estamos en democracia y siempre y cuando sea un paro que esté dentro de las leyes y las reglamentaciones, hay que respetarlo”, afirmó. No obstante, el mandatario expresó reparos sobre la efectividad de estas medidas. “Yo respeto la decisión de la CGT, pero ¿después del paro qué? Nada, seguimos iguales”, cuestionó.