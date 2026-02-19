Qué dijo el príncipe Andrés sobre Jeffrey Epstein en su entrevista más polémica

La detención del príncipe Andrés por su vínculo con el caso Jeffrey Epstein volvió a poner bajo la lupa uno de los episodios más controvertidos de su vida pública: la entrevista que concedió en 2019 para hablar sobre su amistad con el financista. En aquel momento, el miembro de la familia real británica intentó dar explicaciones sobre su vínculo con el empresario, acusado de liderar una red de explotación sexual, en medio de una creciente presión mediática y judicial.