Qué dijo el príncipe Andrés sobre Jeffrey Epstein en su entrevista más polémica

En su entrevista más controvertida, el Príncipe Andrés admitió que se arrepiente de haber mantenido su amistad con el financista Jeffrey Epstein tras su condena, aunque negó haber conocido a Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso.

La polémica entrevista en la que el príncipe Andrés habló de Epstein La polémica entrevista en la que el príncipe Andrés habló de Epstein ABC
Por Mercedes Mosca Hace 8 Min

La detención del príncipe Andrés por su vínculo con el caso Jeffrey Epstein volvió a poner bajo la lupa uno de los episodios más controvertidos de su vida pública: la entrevista que concedió en 2019 para hablar sobre su amistad con el financista. En aquel momento, el miembro de la familia real británica intentó dar explicaciones sobre su vínculo con el empresario, acusado de liderar una red de explotación sexual, en medio de una creciente presión mediática y judicial.

El reportaje, emitido por la BBC en el programa Newsnight y conducido por la periodista Emily Maitlis, fue considerado un punto de inflexión. Lejos de frenar el escándalo, sus declaraciones generaron una fuerte repercusión pública y derivaron en su retiro de las funciones oficiales. Hoy, con el príncipe bajo custodia y el caso nuevamente en el centro de la escena, aquella entrevista adquiere un nuevo significado en el contexto de la investigación en curso.

El príncipe Andrés se refirió por primera vez a su relación con Jeffrey Epstein en una entrevista con medios locales en 2019, donde reconoció que no estuvo a la altura de los estándares de la familia real al visitar al empresario poco después de que este recuperara la libertad tras su condena. El duque de York admitió que ese encuentro fue un error que marcó su conducta pública.

El tercer hijo de la reina Isabel II expresó su arrepentimiento por haber mantenido el vínculo con Epstein luego de que fuera declarado culpable de delitos sexuales. “Me quedé con él y eso es algo que me reprocho todos los días, porque no es digno de un miembro de la familia real. Intentamos mantener los más altos estándares y no lo hice, así de simple”, sostuvo. 

Sin embargo, el hermano del entonces príncipe Carlos negó haber conocido a Virginia Giuffre, quien asegura que fue obligada por Epstein a mantener relaciones sexuales con él cuando tenía 17 años, tras haber sido trasladada a Londres en el avión privado del empresario. “No tengo ningún recuerdo de haber conocido a esta mujer, ninguno en absoluto”, afirmó.

Sin embargo, a comienzos de 2022, los abogados de Giuffre anunciaron un acuerdo financiero confidencial que permitió a Andrés escapar del proceso. "Lamento sin rodeos mi errónea relación con Jeffrey Epstein. Su suicidio ha dejado muchas preguntas sin respuesta, particularmente para sus víctimas (...) Solo espero que con el tiempo sean capaces de reconstruir sus vidas", había señalado Andrés en un comunicado.

