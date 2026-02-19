Secciones
El Chino Darín y Úrsula Corberó mostraron a su bebé Dante: las tiernas imágenes

El pequeño nació el pasado 9 de febrero en una clínica de Barcelona.

El Chino Darín y Úrsula Corberó fueron papás de Dante El Chino Darín y Úrsula Corberó fueron papás de Dante Instagram
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

El Chino Darín y Úrsula Corberó compartieron por primera vez imágenes de su hijo Dante, fruto de su relación de varios años. La pareja, una de las más reconocidas del ambiente artístico internacional, decidió mostrar públicamente esta nueva etapa familiar a través de sus redes sociales, donde recibieron una ola de mensajes de cariño.

Nació el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó: ¿dónde fue el parto?

El bebé nació la semana pasada en una clínica de Barcelona. El actor definió el parto como "una experiencia gloriosa y transformadora a nivel vital", Ahora, tras recibir el alto, los flamantes papas no ocultan su felicidad por la llegada de Dante y la compartieron con sus seguidores en Instagram. Las primeras fotos de Dante enternecieron las redes sociales.

El Chino Darín feliz con el nacimiento de su primer hijo, Dante El Chino Darín feliz con el nacimiento de su primer hijo, Dante Instagram

El Chino Darín y Úrsula Corberó mostraron a su bebé Dante

Úrsula Corberó conmovió a sus seguidores al compartir una tierna imagen familiar en sus historias de Instagram. En la publicación aparece el Chino Darín sosteniendo en brazos a Dante, el hijo que tienen en común, y por primera vez mostraron el rostro del bebé.

En la fotografía, el actor argentino está sentado, sin remera, mientras abraza al pequeño en un momento íntimo y distendido que transmite la emoción de su nueva paternidad. La actriz acompañó la postal con un breve pero sentido mensaje: “Hola papi”. Él reposteó la foto de su novia y también subió un video durmiendo con su bebé en los brazos.

Días antes, Corberó ya había mostrado otra escena especial, en la que se la veía caminando por calles de España con el cochecito, junto a la frase: “Hola, soy mamá”. El nacimiento de Dante coincidió con un período de intensa actividad laboral para Darín, quien tuvo que viajar en varias ocasiones a Buenos Aires, aunque la pareja vive esta etapa con felicidad y decidió compartirla públicamente.

