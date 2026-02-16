Horóscopo Chino : ¿cómo se debe preparar cada animal para el año nuevo chino y el Caballo de Fuego?

Cómo se debe preparar cada animal del horóscopo chino para el Año Nuevo Chino

Rata

Bajo la intensa energía de este ciclo, la Rata encuentra espacios propicios para innovar y crecer profesionalmente, especialmente al aplicar su ingenio y estrategia en metas inéditas. Sin embargo, este signo experimenta un choque directo con el Caballo, situación que suele traducirse en conflictos de carácter o una sensación de ritmo acelerado. Por ello, mantener la calma y rechazar las decisiones impulsivas resulta vital para el éxito.